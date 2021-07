Verão variado para quem fica

O programa das actividades de Verão do Centro Cultural Cardeal Newman arranca já este Domingo com um seminário subordinado à vida mortal e à vida espiritual. A iniciativa, que decorre entre as 15:00 e as 18:00 horas, vai explorar a dimensão espiritual no filme de animação “Soul” e abrange ainda a leitura partilhada do livro “Mr Wing”.

Para 16 de Julho está agendado o primeiro de três “workshops” dedicados ao fabrico de produtos de beleza. A iniciativa propõe-se ensinar os participantes a fabricar sabonetes artesanais que combinam as propriedades calmantes das calêndulas e o beta-caroteno presente nas cenouras. A combinação das duas componentes ajuda a restaurar as células da pele e a prevenir o envelhecimento, mas as cenouras também ajudam a combater eczemas, dermatite, acne e outros problemas de pele.

Uma semana depois, a 23 de Julho, o Centro Cultural Cardeal Newman acolhe uma nova acção de formação sobre o fabrico de sabonetes, desta feita tendo o leite como principal ingrediente. Na última sexta-feira do mês, o foco centra-se no fabrico de uma série de produtos para o cuidado da pele, com os participantes do “workshop” a aprenderem a fabricar repelente de mosquitos, bálsamo labial, máscara hidratante e ainda um creme anti-inflamatório. As três iniciativas têm lugar entre as 19:00 e as 21:00 horas e um custo de 380 patacas por pessoa.

Mais: a 24 de Julho, o Centro acolhe o segundo dos quatro concertos que compõem o ciclo “As Quatro Estações”, uma iniciativa na qual participam alunos de quatro estabelecimentos de ensino de Macau.

Previstos estão também três “workshops” pensados para a família e para a interacção entre pais e filhos. A iniciativa tem por base os ensinamentos do Livro do Génesis e acontece a 25 de Julho, repetindo-se a 22 de Agosto e a 19 de Setembro.

Em Agosto e Setembro, durante cinco fins-de-semana, o organismo, situado na Calçada da Vitória, acolhe um curso intermédio de porcelana de Cantão, ministrado por um dos principais especialistas locais. Os participantes vão aprender, entre outras coisas, a aplicar uma técnica especial de vidrado sobre azulejos e peças, e a compreender melhor o processo de fabrico da porcelana de Cantão.

Nos mesmos meses, o Centro Cultural Cardeal Newman vai promover um projecto artístico que tem como foco as árvores e os cenários urbanos. «Para além do que está no programa, também vamos organizar um projecto artístico chamado “Cidades e Árvores, Paisagem e Humano”. Este projecto vai ser dinamizado entre Agosto e Setembro e abrange várias actividades e uma exposição. Entre as actividades que vamos promover estão certames tão diversos como um “workshop” sobre comunicação ambiental e seminários sobre arquitectura paisagista ou arboricultura», disse a’O CLARIM fonte do Centro Cultural Cardeal Newman.

M.C.