EXPOSIÇÃO INAUGURA A 15 DE MARÇO NO CENTRO DE CULTURA CARDEAL NEWMAN

A história (pouco conhecida) da Imprensa Salesiana

O Instituto Salesiano celebra 120 anos de missão em 2026 e o Centro de Cultura Cardeal Newman antecipa a efeméride com a exposição “Tipografia e Missão”. A mostra é inaugurada a 15 de Março e estará patente ao público até 4 de Maio.

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman de Macau vai comemorar cinco anos de actividade com a mostra “Tipografia e Missão: Uma Exposição Documental sobre a Imprensa do Orfanato Salesiano”. Organizada em cooperação com a Associação dos Arquivos do Instituto Salesiano, a iniciativa faz incidir uma nova luz sobre o papel desempenhado pelo Orfanato da Imaculada Conceição, fundado em 1906 por São Luís Versiglia, no desenvolvimento do ensino técnico-profissional em Macau durante a primeira metade do Século XX.

Destinada a crianças e jovens do sexo masculino, a primeira casa de acolhimento fundada pelos missionários salesianos na Ásia Oriental transformou-se posteriormente na Escola de Artes e Ofícios da Imaculada Conceição, entidade que foi estabelecida com o propósito de assegurar formação a jovens destituídos. O estabelecimento de Ensino oferecia cursos de tipografia, impressão e encadernação, tendo garantido um lugar na história da indústria gráfica em Macau, mas também além-fronteiras.

A “Imprimerie de L’Orphelinat Salésien” recebia encomendas da Igreja Católica em Macau, mas também das missões missionárias espalhadas pela China, num processo que se revelou fundamental para o desenvolvimento da tipografia no território.

A mostra reúne livros, documentos, artigos de jornais e artefactos históricos que ajudam a contar a história da Imprensa do Orfanato Salesiano. “Ao longo dos últimos meses trabalhámos de forma bastante próxima com um antigo aluno do Instituto Salesiano, que é hoje um conhecido coleccionador de documentos e artefactos históricos. Uma vez que o Instituto Salesiano se prepara para celebrar o seu 120.º aniversário, juntámos forças para revelar alguns episódios esquecidos ou menos conhecidos da história da instituição. Vasculhámos os arquivos e recolhemos livros, diários, documentos, postais, recortes de jornais e fontes tipográficas relacionadas com o desenvolvimento da Tipografia do Orfanato Salesiano”, explica o Centro de Cultura em resposta escrita endereçada a’O CLARIM.

Ao longo dos últimos meses foram recolhidos depoimentos de antigos alunos, professores e funcionários da Imprensa do Orfanato Salesiano. Alguns deles deverão encabeçar, aos sábados, visitas guiadas à exposição.

Segundo os responsáveis do Centro de Cultura Cardeal Newman, vão ser realizadas “outras exposições e concertos até ao final do ano; projectos que estão neste momento em fase de preparação”.

Marco Carvalho