CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA ARÁBIA

O carácter peregrino da Igreja no Bahrein

Dedicada a Nossa Senhora da Arábia, a maior igreja católica do Golfo Pérsico situa-se em Awali, no Bahrein, e serve como sede do Vicariato Apostólico do Norte da Arábia. Foi inaugurada a 9 de Dezembro de 2021 por Hamad bin Isa Al Khalifa, Rei do Bahrein, dando seguimento à doação – por este feita oito anos antes – de nove mil metros quadrados de terreno destinados à sua implantação.

Apesar de contar com uma tradição única de tolerância entre as diferentes religiões, seitas e raças – convivem no reino comunidades nativas cristãs, judaicas e hindus –, tal construção veio exacerbar ainda mais o clima de tensão num país dividido entre diferentes facções muçulmanas. Mais de setenta clérigos da linha radical apressaram-se a assinar uma petição declarando “haram” (impura) a construção de um templo católico. O Governo, sem hesitar, ordenou a transferência do mais proeminente desses clérigos, o xeque Adel Hassan al-Hamad, para uma mesquita menos importante, mas os protestos dos seus apoiantes forçaram as autoridades a reverter essa ordem. Mesmo assim, confrontos vários prolongaram-se ao longo de dezanove meses, durante os quais pereceram cinquenta pessoas.

Missionário no Bahrein desde 2013, o padre Saji Thomas é o actual reitor desta igreja, conhecida também como “Catedral do Deserto”, que, além do seu carácter predominantemente religioso, é lugar de acolhimento e partilha para milhares de pessoas, sobretudo imigrantes. Três outros sacerdotes acompanham o trabalho pastoral deste frade capuchinho, de nacionalidade indiana, que chegou ao Bahrein no final de 2013 a pedido dos seus superiores religiosos. Desde então, tem sido – nas suas palavras – “uma maravilhosa e enriquecedora experiência”, pois todos os dias encontra centenas pessoas de diferentes nacionalidades, culturas e línguas com quem “partilha o amor de Cristo”. Como reitor da catedral, não só presta assistência pastoral como também administra os Sacramentos e está disponível para responder às necessidades de todos. Também atende os muitos turistas que visitam a catedral, explicando-lhes o significado e a importância deste lugar sagrado.

Símbolo maior de liberdade e convivência religiosa, ali têm lugar as mais diversas actividades espirituais, retiros, cursos de formação e, sobretudo – desde a inauguração em 24 de Outubro de 2023, por D. Aldo Berardi, vigário apostólico do Norte da Arábia, aquando do Ano Jubilar de Santa Aretha e Companheiras Mártires –, será, espera-se, palco de inúmeras peregrinações.

Todos os dias centenas de pessoas assistem a missas celebradas nos diferentes ritos – Latino, Maronita, Siro Malabar e Siro Malankara – e em diferentes idiomas: Inglês, Árabe, Tagalo, Malaiala e Concani.

Awali é um pequeno município fundado na década de 1930 pela Bahrain Petroleum Company, e é habitado principalmente por trabalhadores de várias nacionalidades, cujas competências foram necessárias para a instalação e funcionamento da refinaria de Sitra.

Em declarações à Vatican News, o padre Saji Thomas chama a atenção para o carácter “peregrino” da Igreja no Bahrein, uma “Igreja de transição” na qual sacerdotes, freiras e bispos são originários predominantemente de outros países; reflectindo ainda sobre o actual contexto socioeconómico dos seus fiéis. A economia global enfrenta grandes desafios que estão a afectar grandemente as pessoas. São cada vez mais os que perdem os seus empregos ou não são remunerados pelas actividades que desempenham, tendo por isso imensa dificuldade em gerir as suas vidas. Além disso – explica o capuchinho – “o processo migratório, no qual estão envolvidos todos os que procuram uma vida melhor, acarreta inúmeros problemas. Agências sem escrúpulos oferecem aos mais incautos perspectivas de emprego bem remunerado, mas quando estes chegam não encontram trabalho de espécie alguma, ficando numa situação muito complicada pois nem dinheiro têm para regressar a casa”.

Originário de Vadakkanad, no Estado de Kerala, Sul da Índia, o padre Saji Thomas é o segundo de três irmãos. Frequentou as escolas locais e assim que teve contacto com os Capuchinhos ficou tão fascinado pelo seu carisma que, findos os estudos, decidiu enveredar pelo caminho da vida religiosa. Após a sua ordenação, missionou doze anos nos Estados de Assam e Meghalaya, no Nordeste da Índia, antes de rumar ao Golfo Pérsico.

Durante a sua visita histórica à catedral de Nossa Senhora da Arábia, a 4 de Novembro de 2022, o Papa Francisco expressou a sua gratidão ao povo do Bahrein «pelo cuidado dispensado à comunidade católica do País». O Santo Padre aproveitou para abordar a questão da unidade na diversidade dentro da comunidade cristã e enfatizou a importância do «louvor e da adoração» como factor de união entre cristãos. Na mesma visita, a primeira de um Papa ao Bahrein, assinalou o compromisso da Igreja Católica com o diálogo inter-religioso e o seu desejo de promover uma maior unidade dentro da comunidade cristã.

Joaquim Magalhães de Castro