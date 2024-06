CARLO ACUTIS VAI SER CANONIZADO PELO PAPA FRANCISCO

Livro sobre “millennial” é sucesso de vendas

Publicada pela Associação Católica Cultural de Macau, a versão chinesa do livro que dá a conhecer os “Milagres Eucarísticos no Mundo”, compilados por Carlo Acutis, já vai na terceira edição. O adolescente italiano deverá ser canonizado durante o Ano Jubilar de 2025.

O Papa Francisco deu, no final da semana passada, luz verde à canonização de Carlo Acutis. O Santo Padre aprovou, a 23 de Maio, a publicação do decreto que reconhece um milagre atribuído à intercessão do jovem italiano, falecido em 2006, com apenas quinze anos de idade. O documento abre caminho à canonização de Acutis, menos de quatro anos depois do jovem ter sido beatificado, numa cerimónia que decorreu em Assis, em Outubro de 2020. Em Macau, o anúncio da canonização do “padroeiro da Internet” foi acolhida com júbilo, mas também com surpresa.

No território, a Associação Católica Cultural de Macau foi a grande responsável por dar a conhecer o percurso de vida de Carlo Acutis, ao receber, pela primeira vez no continente asiático, a exposição “Milagres Eucarísticos no Mundo”, idealizada pelo adolescente italiano.

Desde cedo, Acutis demonstrou uma grande apetência para a informática, dom que colocou ao serviço da fé católica, através da divulgação de conteúdos de formação cristã. O futuro santo criou um portal electrónico em que compilou todos os milagres eucarísticos no mundo reconhecidos pela Igreja Católica até aos primeiros anos do novo milénio. É este “website” que está na origem da mostra que esteve patente ao público da RAEM no Verão de 2022 e que, posteriormente, deu origem ao primeiro livro em língua chinesa sobre a vida e legado de Carlo Acutis. A obra, publicada pela Associação Católica Cultural, tem-se revelado um sucesso de vendas. «Ainda não planeámos nada em relação ao anúncio da canonização de Carlo Acutis, até porque estamos ocupados com a publicações de dois novos livros em Junho e em Julho, mas não deixa de ser uma boa sugestão», admitiu Joni Cheng, directora executiva da referida associação, tendo acrescentado: «A versão chinesa do livro sobre os Milagres Eucarísticos está a vender muito bem. Está a vender tão bem que já imprimimos uma terceira edição. No total já foram impressos mil e 500 exemplares. Para além de Macau, o livro está à venda em vários outros lugares, como Hong Kong, Taiwan ou Toronto. A obra pode ainda ser adquirida através da Internet».

Para além de ter estado patente ao público nas instalações da Associação Católica Cultural em dois momentos distintos, a mostra “Milagres Eucarísticos no Mundo” esteve exposta em sete escolas católicas do território. Já este ano, a exposição extravasou as fronteiras de Macau pela primeira vez, com a Universidade Católica Fu Jen, em Taiwan, a receber a iniciativa em meados de Março. O certame pautou o arranque de uma colaboração mais estreita entre a Associação Católica Cultural de Macau e a maior das Universidades privadas da Formosa.

Marco Carvalho