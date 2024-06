ORATÓRIO JUNTA “VOX ANTIQUA” E CORO DIOCESANO DE MACAU

“Uma Viagem de Fé” na igreja de São Lourenço

Uma outra forma de rezar. A igreja de São Lourenço acolhe, a 8 de Junho, o oratório “Uma Viagem de Fé”. O concerto marca o regresso do coro “Vox Antiqua” a Macau. O coral, residente em Hong Kong, vai actuar em conjunto com o Coro Diocesano de Macau.

A igreja de São Lourenço recebe, na tarde do dia 8 de Junho, um oratório de música sacra que irá dar a conhecer a obra do compositor irlandês Charles Villers Stanford. A iniciativa pauta o regresso a Macau do coro “Vox Antiqua”, um dos mais prestigiados ensembles corais de Hong Kong.

O grupo, fundado e dirigido por Andrew Leung, vai actuar em conjunto com o Coro Diocesano de Macau, entidade que desde o início do presente ano partilha o director musical com o agrupamento coral de Hong Kong. «O “Vox Antiqua” está muito entusiasmado por poder cantar uma vez mais em Macau, em conjunto com o Coro Diocesano de Macau. Na igreja de São Lourenço estarão cerca de trinta vozes provenientes de Hong Kong, para cantar com os doze coristas do Coro Diocesano de Macau», explicou Andrew Leung, em declarações a’O CLARIM. «Esta é a segunda performance do Coro desde que foi reabilitado há três meses, e os coristas vão desempenhar, desta feita, um papel mais activo, ao cantar com um coro adulto, com um percurso sólido, como é o caso do “Vox Antiqua”» complementou o director musical dos dois coros.

Com entrada gratuita, o concerto na igreja de São Domingos assume o formato de um oratório musical, género essencialmente narrativo em que as vozes adquirem uma importância fundamental. Similar à ópera, mas sem representação cénica, nem cenários e figurinos, o oratório musical é uma das formas mais perfeitas de oração, no entender de Andrew Leung: «O Papa incentivou-nos a centrar a nossa atenção na oração durante o Ano da Oração, como forma de nos preparamos para o Jubileu em 2025. Esperamos introduzir junto dos fiéis de Macau esta forma especial e única de oração, através da música coral, de hinos religiosos e de leituras bíblicas, em resposta ao convite que nos foi feito pelo Santo Padre».

Com o oratório musical de 8 de Junho, intitulado “Uma Viagem de Fé”, o “Vox Antiqua” e o Coro Diocesano de Macau pretendem homenagear o compositor irlandês Charles Villers Stanford no ano em que se cumpre um século sobre o seu falecimento. «Este ano assinala-se o centenário da morte de Charles Villers Stanford. Foi um compositor prolífico de música religiosa, provavelmente mais conhecido nos círculos anglicanos. Sendo um produto do Romantismo Inglês, as suas composições são particularmente poderosas. A forma como tratou as vozes no conjunto do coro é típica do estilo romântico inglês e escreveu as partes para órgão em estilo orquestral. No nosso caso específico, as suas “Canções Bíblicas e os Seis Hinos” adequam-se com particular eficácia ao formato do oratório musical», concluiu Andrew Leung.

M.C.