CARLO ACUTIS, CANONIZAÇÃO ESTÁ PARA BREVE

Um santo que usava a Internet

A Santa Sé confirmou um segundo milagre por intercessão de Carlo Acutis, o que significa que a sua canonização está para breve.

Há cinco anos, o Papa Francisco tinha-o proposto aos jovens como modelo, na Exortação Apostólica Christus vivit, e foi uma das figuras inspiradoras da última Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

Nasceu em 1991 e morreu quase de repente em 2006, poucos dias depois de lhe ser detectada uma leucemia fulminante. Tinha quinze anos de idade!

A devoção a este rapaz espalhou-se rapidamente por todo o mundo. Um primeiro milagre ocorrido por sua intercessão permitiu a beatificação em 2020 e um segundo milagre abre agora as portas para a canonização.

A sua biografia é normal. Morava em Milão, estudava como qualquer rapaz da sua idade, jogava futebol com os amigos, gostava de fazer vela, de desenhar, de viajar, de tocar música… A sua relação com Deus e com os colegas era vibrante e saudável e por isso o seu exemplo é um convite muito forte a imitá-lo.

Como muitos rapazes que receberam uma boa formação católica, Carlo ia à Missa todos os dias e procurava fazer oração diante do Sacrário. Tinha também a preocupação de aproximar os colegas de Deus, porque sabia como isso era importante para eles. Muita actividade, muitos amigos, muita comunicação pela Internet, mas, como dizia a mãe: «– Fazia tudo isso com muito equilíbrio».

Carlo levou a sério a sua função de catequista, com iniciativas, algumas das quais tiveram um eco inesperado. Uma delas foi uma exposição sobre milagres relacionados com a Eucaristia. Com a ajuda da família, trabalhou dois anos e meio a reunir documentação e imagens.

Milagres eucarísticos são milagres que confirmam que a Eucaristia é realmente o Corpo e o Sangue de Jesus. Sabemos que a Eucaristia é Jesus realmente, porque Ele mesmo o disse, e sendo Deus não pode enganar-Se, nem enganar-nos. Por isso estes milagres não acrescentam nada à fé da Igreja; no entanto, Deus interveio muitas vezes com prodígios miraculosos para fortalecer a nossa fé. Carlo reuniu documentação sobre milagres deste tipo ocorridos na Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Colômbia, Croácia, Egipto, Espanha, França, Índia, Ilha da Reunião, Itália, Martinica, México, Países Baixos, Peru, Polónia, Portugal (em Santarém, em 1247), Suíça, Venezuela… E também informações acerca da relação de muitos santos com a Eucaristia (incluindo a beata portuguesa Alexandrina Maria da Costa, 1904-1955)… E ainda sobre aparições de Nossa Senhora relacionadas com a Eucaristia, como as aparições de Guadalupe, no México, as de Lourdes, em França, as de Fátima, e muitas outras… A exposição dos milagres eucarísticos percorreu milhares de paróquias, esteve em centenas de Universidades, percorreu os cinco continentes e foi ocasião de muitas conversões.

Carlo não viu concluídas a exposição sobre aparições de Nossa Senhora; outra sobre o Céu, o Purgatório e o Inferno; e outra sobre visões e aparições de Anjos e de demónios. Estas últimas foram completadas pelo jornalista Nicola Gori e também têm andado por todo o mundo.

Carlo Acutis não escreveu livros, mas a sua vida teve um impacto tão grande nas pessoas que o conheceram, que se lembram de pequenas frases suas. Por exemplo: «o Terço é a escada mais curta para chegar ao Céu»; «criticar a Igreja é criticarmo-nos a nós próprios! A Igreja é a dispensadora dos tesouros para a nossa salvação»; «a única coisa que devemos temer verdadeiramente é o pecado»; «por que é que as pessoas se preocupam tanto com a beleza do seu corpo e não se preocupam com a beleza da sua alma?»; «a felicidade é o olhar dirigido para Deus; a tristeza é o olhar virada para nós próprios».

E a frase que eu acho mais provocante: «todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias».

José Maria C.S. André

Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa