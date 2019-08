REDE INTERNACIONAL ARRANCA FASE DE RECONSTRUÇÃO COM O OBJECTIVO GLOBAL DE CHEGAR A 13 MIL E 500 FAMÍLIAS

«Como não tínhamos nada, tudo o que recebemos foi muito relevante. Recebemos os “kits” de ferramentas para trabalhar e os “kits” de cozinha. Cada um deles foi realmente importante, mas o que nos falta agora é uma casa. Mas agora que tenho as ferramentas para a agricultura e as sementes, posso começar a construir a minha vida e pensar no futuro dos meus filhos e da minha família. O futuro em que estou a pensar inclui educação para os meus filhos e uma casa para a minha família. Eu adoraria ver os meus filhos frequentarem a escola. Continuarei a trabalhar com as ferramentas que me foram dadas para poder alimentar a minha família e garantir que o seu futuro seja brilhante. Fico feliz quando posso trabalhar e fazer as minhas actividades normais e posso cuidar da minha família. O milho que vêem crescer no campo foi plantado em Abril com sementes que recebi das distribuições da Cáritas».

O testemunho é de Alexandre Uate, um dos muitos pequenos agricultores moçambicanos apoiados pela Cáritas na fase de emergência depois da passagem das cheias e dos ciclones Idaí e Kenneth. Passaram quatro meses e hoje a Cáritas dá mais um passo no trabalho que está a realizar para apoiar as vítimas desta catástrofe.

Mantendo a lógica de actuação, em coordenação com a Caritas Internationalis, a Cáritas Moçambicana dá, assim, início à fase de reconstrução que vai decorrer num prazo de doze meses em quatro das províncias afectadas: Sofala, Manica, Zambézia e Cabo Delgado, e terá um orçamento global de dois milhões e 317 mil euros.

Atendendo à acção desenvolvida através da campanha “Cáritas Ajuda Moçambique” a participação da Cáritas Portuguesa neste projecto global será de 450 mil euros, num apoio que se estima que chegue a mais de cinco mil famílias, em três linhas de actuação: agricultura e meios de subsistência; água e saneamento; e habitação.

«A ajuda da Cáritas ao povo Moçambicano nunca se poderia esgotar na fase de emergência e esta segunda etapa é também muito importante», disse Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, tendo explicado a importância desta segunda etapa da resposta da Cáritas a Moçambique: «Agora é o momento de dar às pessoas que foram vítimas desta catástrofe um sinal claro de esperança. Depois da resposta imediata, esta é a resposta que lhe vai dar uma nova oportunidade de futuro, de poderem planear as suas vidas para além do ciclone».

Para a Cáritas Moçambicana o apoio dado pela rede internacional Cáritas e, concretamente, pela Cáritas Portuguesa, foi indispensável para poder dar resposta no terreno às necessidades diárias. «Queremos agradecer a prontidão da Cáritas Portuguesa e de todo o povo português que, mais uma vez, foi imediato na resposta de apoio que nos ajuda a minimizar o sofrimento de todos os que foram vítimas das cheias e dos ciclones», referiu Santos Gotine, director da Cáritas Moçambicana.

Durante a fase de resposta à emergência, até ao final do passado mês de Junho, a Cáritas Moçambicana prestou assistência a cerca de 27 mil e quinhentas pessoas. Esta ajuda concretizou-se na distribuição de lonas, “kits” de cozinha e a prestação de cuidados de higiene e abrigo, nas províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Cabo Delgado. Esta resposta foi dada com o apoio da rede internacional, na qual a Cáritas Portuguesa se integrou.

«Não podemos deixar de agradecer a todos os portugueses que nos apoiaram, particulares e empresas, que de uma forma rápida e generosa nos permitiram devolver dignidade e esperança às muitas vítimas deste ciclone. A todos expressamos de uma forma muito clara o nosso muito obrigado!» sublinhou Eugénio Fonseca, acentuando que «ainda é preciso muito para se poder chegar a mais pessoas e para isso continuar-se a contar com a generosidade de todos os portugueses».

O apoio à população de Moçambique pode ser feito através do Fundo de Emergências Internacionais da Cáritas Portuguesa – IBAN PT 50 0033 0000 01090040150 12.

Fonte: Cáritas Portuguesa