ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DECORREU ENTRE 30 DE JULHO E 3 DE AGOSTO

USJ na vice-presidência da Federação Internacional das Universidades Católicas

Stephen Morgan foi eleito vice-presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas para o Continente Asiático. A eleição ocorreu na 27.ª Assembleia Geral da organização, que teve lugar em Boston, nos Estados Unidos.

A Assembleia Geral da Federação Internacional das Universidades Católicas reuniu no Boston College quase duas centenas de Universidades Católicas dos quatro cantos do mundo. Ao longo de cinco dias, as instituições de Ensino Superior que integram a Federação discutiram questões como o legado, a transformação e o futuro do ensino de matriz católica.

Membro da Federação Internacional das Universidades Católicas desde 2015, a Universidade de São José esteve representada pelo reitor Stephen Morgan e pelo vice-reitor Álvaro Barbosa, que deu a conhecer o trabalho desenvolvido pela USJ em domínios como o ambiente ou a integração social, através dos programas de estudo e protecção dos mangais de Macau e do Programa de Desenvolvimento na Prisão (Prison Outreach Programme, em Inglês).

Na sua intervenção, Stephen Morgan apresentou uma candidatura formal para que a Universidade de São José pudesse acolher a próxima Assembleia Geral da Federação, agendada para 2025. Os delegados acabaram, no entanto, por eleger a Universidade do Vale de Atemaiac (UNIVA), em Guadalajara, no México, como a instituição anfitriã da próxima reunião magna da IFCU.

A candidatura da Universidade de São José não foi bem-sucedida, mas os seus responsáveis nem por isso deixam de ter razões para sorrir. Stephen Morgan foi eleito para a direcção da Federação Internacional das Universidades Católicas para o triénio 2022-2025. O diácono vai desempenhar o cargo de vice-presidente para o continente asiático.

De acordo com uma nota de Imprensa publicada pela USJ, as origens da IFCU remontam a 1924, sendo que a organização agrupa actualmente mais de 230 instituições de Ensino Superior. A Federação Internacional das Universidades Católicas é uma plataforma colaborativa que tem por objectivo melhorar a qualidade do ensino, da investigação e do serviço à sociedade prestado pelas Universidades de inspiração católica.

A Federação tem a sua sede em Paris e é actualmente liderada por Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, entidade que fundou a Universidade de São José em parceria com a diocese de Macau em 1996.

Marco Carvalho