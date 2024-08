ARQUIDIOCESE DE SEUL REALIZOU ENCONTRO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO EVENTO

Coreia do Sul já prepara JMJ 2027

A arquidiocese de Seul, na Coreia do Sul, vai acolher a próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, a JMJ 2027. No passado Domingo foi celebrada Missa, na catedral de Myeongdong, com o objectivo de assinalar o lançamento oficial do encontro.

“O Papa Francisco escolheu Seul como a cidade-sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, ciente da rica história e cultura da Coreia. É uma cidade que incorpora o espírito de inovação e esperança, valores que são intrínsecos à nossa missão”, disse o secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, neste evento, citado pelo portal Vatican News.

Gleison De Paula Souza, aos jovens presentes e àqueles que não puderam participar na cerimónia de lançamento oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Seul 2027, desejou “fervorosamente que esta Jornada seja de descoberta, crescimento e alegria”.

A cerimónia de lançamento da JMJ Seul 2027, na catedral de Myeongdong, com o tema “A esperança acende em Seul. Sucesso para a JMJ Seul 2027”, começou com um desfile de jovens coreanos, que com outros jovens de vários países carregaram 193 bandeiras – cada uma simbolizou a resposta positiva ao convite do Papa Francisco para que Seul sediasse a próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude.

“O Papa olha para vós, os jovens da Coreia, com grande confiança e afeição. Ele reconhece a contribuição essencial que vós podeis dar à Jornada Mundial da Juventude Seul 2027 e acompanha-os com as suas orações”, disse o núncio apostólico na Coreia do Sul e Mongólia, arcebispo D. Giovanni Gaspari.

O representante diplomático da Santa Sé salientou que os jovens inspiram “esperança e simpatia no coração do Papa”, e realçou “a grande simpatia e paixão com que ele fala sobre os jovens e para os jovens”.

O presidente do Comité Organizador Local (LOC) para a JMJ Seul 2027, o arcebispo D. Peter Soon-taick Chung, presidiu ao momento da Declaração de Lançamento, que marcou o início oficial dos preparativos da Jornada, com dois jovens delegados coreanos, simbolizando o compromisso colectivo da Igreja e dos jovens com esta Jornada.

Durante a cerimónia foi também destacada a “importância económica da JMJ Seul 2027”, através de uma análise da Escola de Políticas Públicas e Gestão do KDI, que apresentou “efeitos económicos consideráveis” e a criação de 24 mil 725 empregos, informa o portal Vatican News.

O lema da JMJ Seul 2027 vai ser revelado em Setembro, enquanto os dois símbolos da JMJ – a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora – vão ser entregues pelos jovens portugueses aos jovens sul-coreanos, a 24 de Novembro, em Roma.

O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida reuniu-se com o Comité Organizador Local de Seul, nos dias 27 e 28 de Maio, sendo que também convidou o COL Lisboa, aquando da realização do Congresso Internacional de Pastoral Juvenil, em Roma. No final do mês de Janeiro, a arquidiocese de Seul realizou a primeira reunião da Equipa de Pesquisa Preliminar de preparação da JMJ 2027, constituída por quarenta elementos.

