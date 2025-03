APÓS REGRESSAR AO VATICANO

Papa pede que «não percamos a esperança»

O Papa sublinhou a necessidade de manter a esperança, mesmo nas situações mais difíceis, num texto divulgado na última quarta-feira pelo Vaticano.

“Caros irmãos e irmãs, não percamos a esperança! Ainda que a nossa história nos pareça pesada, complicada, talvez até arruinada, temos sempre a possibilidade de a confiar a Deus e de recomeçar o nosso caminho. Deus é misericórdia e está sempre à nossa espera”, refere a reflexão que foi preparada para a audiência pública semanal.

Os encontros de quarta-feira, com peregrinos de todo o mundo, estão suspensos há seis semanas, devido aos problemas de saúde de Francisco; a Catequese preparada para a audiência geral tem sido distribuída por escrito, pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

O mesmo texto fala de momentos em que Jesus parece estar “à espera” das pessoas, na “encruzilhada” da vida.

“São encontros que nos surpreendem e, no início, talvez até fiquemos um pouco desconfiados: procuramos ser prudentes e compreender o que se passa”, indica o Papa.

Francisco reflecte sobre o encontro de Jesus com uma mulher da Samaria, mencionada no capítulo quarto do Evangelho de João, sublinhando que ela se sentiria “julgada, condenada, incompreendida”.

“No antigo Médio Oriente o poço é um lugar de encontro, onde às vezes se arranjam casamentos, é um lugar de noivado. Jesus quer ajudar esta mulher a compreender onde procurar a verdadeira resposta ao seu desejo de ser amada”, pode ler-se.

O Papa regressou no último Domingo à Casa de Santa Marta, onde reside, no Vaticano, após o maior internamento do actual pontificado, iniciado a 14 de Fevereiro, no Hospital Gemelli, na sequência de uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, que se agravou para uma pneumonia bilateral.

O Vaticano informou na terça-feira que o Papa está a cumprir os “termos prescritos pelos médicos” para a sua convalescença, sem qualquer compromisso agendado.

O Ano Santo 2025 prossegue em Roma, nas próximas semanas, com as celebrações do Jubileu dos Missionários da Misericórdia, de 28 (hoje) a 30 de Março, e o Jubileu dos Doentes, a 5 e 6 de Abril.