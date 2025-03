COLÉGIO DIOCESANO DE SÃO JOSÉ COMEMOROU 94.º ANIVERSÁRIO

Bênçãos e excelência em prol de Macau

O Colégio Diocesano de São José (CDSJ) assinalou recentemente um marco significativo na sua rica história, ao comemorar este ano o seu 94.º aniversário com um jantar emotivo em que participaram administradores escolares, professores, antigos alunos e amigos dos seis campus do Colégio. A alegre ocasião não só realçou o legado duradouro da instituição de Ensino, como também promoveu um sentido de comunidade entre os actuais e antigos membros da família CDSJ (colégios n.os 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Um legado de aprendizagem – Fundado em 1931, o CDSJ tem sido um farol de educação e valores católicos, moldando a vida de inúmeros estudantes em Macau. A instituição tem enfatizado consistentemente a excelência académica, a integridade moral e o serviço comunitário. À medida que o Colégio se aproxima do centenário, o jantar de aniversário serviu como uma oportunidade para reflectir sobre o seu passado histórico, enquanto se encara o futuro.

Uma noite de recordações e reconhecimento – A comemoração contou com um jantar bem agradável, onde os participantes partilharam histórias, risos e memórias do seu tempo no CDSJ. Os actuais professores e funcionários misturaram-se com antigos alunos de várias turmas, criando uma atmosfera vibrante e cheia de nostalgia. Durante o evento, vários antigos alunos, hoje ilustres personalidades, também estiveram presentes, trazendo consigo histórias das suas notáveis contribuições para as comunidades e profissões em que se inserem, revelando assim o impacto da educação do CDSJ. Estes ex-alunos reflectiram sobre a missão do Colégio no desenvolvimento não apenas académico, mas no dos indivíduos, tornando-os bem preparados e empenhados em fazer a diferença em Macau e no mundo.

Mensagens de Gratidão – A noite incluiu discursos sinceros do bispo D. Stephen Lee e de alguns dos principais administradores do Colégio, que expressaram a sua gratidão aos professores pela sua dedicação e aos antigos alunos pelo seu apoio contínuo. O prelado salientou a importância de promover um ambiente estimulante onde os alunos possam prosperar a nível académico e pessoal. O evento contou ainda com apresentações em palco e em vídeo. Foram projectados momentos memoráveis da história do Colégio, levando todos os presentes a recordar o profundo impacto que o CDSJ teve nos seus alunos e na comunidade em geral.

Olhar para o futuro – Ao mesmo tempo que o CDSJ comemora 94 anos de excelência académica e moral, o futuro parece promissor. Foram discutidos planos para novas iniciativas, para a melhoria das instalações e para o envolvimento contínuo da comunidade, por forma a assegurar que o Colégio continuará a ser um líder na educação em Macau nos próximos anos.

O jantar de aniversário não só assinalou as realizações do passado, como também despertou o entusiasmo para os empreendimentos futuros. O compromisso de manter elevados padrões de educação e crescimento pessoal permanece inabalável, assegurando que o legado do CDSJ perdurará.

