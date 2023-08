Antes de Seul, há jubileu em Roma

«A próxima Jornada Mundial da Juventude vai decorrer na Ásia; será na Coreia do Sul, em Seul», disse Francisco, no final da recitação do Ângelus, em Lisboa, tendo acrescentado: «Desde a fronteira ocidental da Europa, em 2027, [a JMJ] vai deslocar-se para o Extremo Oriente, bonito sinal da universalidade da Igreja, do sonho da unidade de que são testemunhas».

A decisão foi recebida com uma salva de palmas pelos 1,5 milhões de participantes na missa de encerramento da JMJ 2023, no Campo da Graça, junto à Ponte Vasco da Gama. No local encontrava-se o arcebispo de Seul, D. Chung Soon-taek, e uma delegação de jovens sul-coreanos.

A Jornada vai regressar assim à Ásia 32 anos depois da edição internacional em Manila, que decorreu na capital filipina entre 10 e 15 de Janeiro de 1995. Esta detém ainda o recorde de participantes, estimado em mais de cinco milhões de pessoas.

Antes da próxima JMJ, o Vaticano vai promover, entre 28 de Julho e 3 de Agosto de 2025, um encontro da juventude, no contexto das celebrações do Ano Santo, o Jubileu convocado pelo Papa.

«Há um momento por que todos esperam, o anúncio da próxima etapa do caminho, mas antes de dizer qual será a sede da 41ª JMJ, gostaria de fazer um convite: convoco os jovens de todo o mundo, para Roma, em 2025, para celebrar juntos o Jubileu dos Jovens», disse o Pontífice.

No Ano Santo de 2000, convocado por São João Paulo II, decorreu uma edição da JMJ em Roma.

A Coreia do Sul promove desde 2005 um Festival Nacional da Juventude, sendo que dois anos depois se realizou o primeiro dia oficial da juventude coreana, o KYD, na diocese de Jeju.

Em 2014, o Papa Francisco presidiu ao VI Dia da Juventude Asiática, por ocasião da sua visita à Coreia do Sul, tendo falado perante milhares de participantes de 23 países, com uma mensagem de esperança no futuro da Igreja e na participação dos jovens numa nova sociedade. «O continente asiático, permeado de ricas tradições filosóficas e religiosas, continua a ser uma grande fronteira que espera o vosso testemunho de Cristo», afirmou então.

In ECCLESIA