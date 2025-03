ANO JUBILAR NA INDONÉSIA

Mais evangelização e novas vocações

As celebrações do Ano Santo na arquidiocese de Jacarta coincidem com o lançamento de “Kabar Baik” (“Boas Novas”). A recém-criada plataforma católica é dedicada à evangelização e à divulgação de conteúdos religiosos em Bahasa. A “Kabar Baik” visa, em particular, inspirar os jornalistas católicos a tornar as principais mensagens do magistério do Papa Francisco acessíveis e divulgadas a um público mais vasto.

A nova iniciativa de evangelização foi apresentada durante uma peregrinação jubilar especial, realizada nos últimos dias pelos fiéis de Jacarta, ao “Jardim de Oração de Nossa Senhora de Akita”. Este está localizado na zona ribeirinha de Pantai Indah Kapuk, no norte da capital indonésia.

Embora tenha sido construído há pouco tempo, em 2023, o “Jardim de Oração de Nossa Senhora de Akita” rapidamente se tornou um local de peregrinação para católicos de toda a Indonésia, que buscam lugares de oração e reflexão. Edisson Djingga, director do Santuário, confirmou à agência noticiosa do Vaticano que ali se deslocam “fiéis de todo o Arquipélago e também peregrinos católicos da China continental”.

A peregrinação jubilar, que contou com a presença de mais de setecentos fiéis de várias paróquias da Diocese, foi liderada pelo padre Yustinus Sulistiadi, mentor da plataforma “Kabar Baik”, que também presidiu à Eucaristia, concelebrada por sacerdotes de outras paróquias.

A peregrinação teve como objectivo proporcionar à comunidade católica uma oportunidade para reflectir sobre a sua fé e abraçar a renovação e o espírito de conversão oferecidos a cada um dos crentes durante o Ano Santo. O padre Sulistiadi encorajou então os fiéis a encararem o lançamento do “Kabar Baik” com espírito de esperança. A iniciativa marca “o início de uma viagem mais profunda para compreender, implementar e divulgar as mensagens pastorais do Papa Francisco”.

A plataforma visa “assumir, acompanhar e aprofundar três mensagens-chave” da visita do Papa Francisco à Indonésia, em Setembro de 2024. Uma delas é a importância de “construir relações fortes e fraternas com pessoas de diferentes religiões”; a segunda, é o cuidado a ter com “a nossa casa comum”; e a terceira aposta na promoção da justiça social, uma vez que “a Igreja desempenha um papel crucial na promoção da dignidade humana, da igualdade e da justiça na sociedade”. Através de projectos como a “Kabar Baik”, concluiu o sacerdote, “o espírito do Ano Jubilar continuará a inspirar e a orientar a comunidade católica em Jacarta e em toda a Indonésia”.

NA ILHA DAS FLORES…

Um pouco mais a leste, na Ilha das Flores, o Ano Jubilar de 2025 já deu uma nova esperança aos Camilianos na Indonésia com a ordenação de cinco jovens sacerdotes, o que representa um novo momento histórico da sua presença missionária.

No passado dia 19 de Janeiro, o bispo D. Ewaldus Sedu ordenou cinco novos sacerdotes no Seminário Camiliano de Maumere, elevando assim o número dos “sacerdotes nossos nativos nesse grande país asiático para dezanove, em apenas quinze anos” da sua chegada, como relatou à FIDES o padre Luigi Galvani, MI, pioneiro da missão na Ilha das Flores. As últimas ordenações sacerdotais ali realizadas datam de Julho de 2024.

Os camilianos, bem como dezenas de congregações masculinas e femininas, chegaram ao Arquipélago nas últimas duas décadas com grande entusiasmo e o desejo de dar o seu contributo apostólico à Igreja Católica na Indonésia, que ainda vive “um momento encorajador de graça no número de vocações sacerdotais e religiosas”.

Em Maumere, a cidade mais populosa da Ilha, existe o Seminário Teológico da Igreja Católica, com cerca de mil e 500 estudantes de cinco dioceses e várias ordens religiosas. “O bispo Sedu teve o privilégio de ordenar 450 novos sacerdotes nos seis anos do seu ministério. Entre eles, há várias dezenas que foram enviados como missionários para vários países”, especificou o padre Luig. O missionário salientou que neste Ano Jubilar os camilianos celebram outro acontecimento significativo: os 450 anos da conversão do seu Fundador, São Camilo de Léllis.

Conquistado pelo amor de Cristo, o transalpino Camilo de Lellis – nascido em Chieti, Reino de Nápoles, e falecido em Roma, em 1614 – mudou radicalmente a sua vida e dedicou-se inteiramente a servir os doentes e os pobres.

Certamente, o exemplo do fundador dará aos jovens camilianos indonésios mais coragem, boa vontade e novo entusiasmo para expandir a sua presença missionária e, deste modo, realizar o sonho de São Camilo de se tornarem “sinais de esperança” para que cada vez mais doentes e pobres amem e sirvam.

Camilo de Lellis foi beatificado pelo Papa Bento XIV no ano de 1742, tendo sido canonizado pelo mesmo Santo Padre quatro anos depois, em 1746. Em 1886, o Papa Leão XIII proclamou-o patrono de todos os hospitais e dos doentes. Em 1930, o Papa Pio XI nomeou-o co-padroeiro, com São João de Deus, dos enfermeiros e das associações de enfermagem. A sua assistência também é invocada para prevenir contra os efeitos nefastos dos jogos de fortuna e azar.

Joaquim Magalhães de Castro