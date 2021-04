A etimologia da palavra Aleluia!

O tempo Pascal é marcado na Igreja pelo uso constante da palavra Aleluia!Embora uma expressão de amplo uso nem todos sabem o seu significado real. Aleluia!é uma das poucas palavras hebraicas usadas na Igreja que conseguiu escapar ao filtro do Grego e do Latim.

A palavra portuguesa Aleluiaé uma simplificação pós-1911 da forma halleluiahque representava a transliteração do Hebraico הַלְּלוּיָהּhalləlûyāh, uma palavra composta de dois elementos, a saber: הַלְּלוּhalləlû-e יָהּ-yāh. O primeiro elemento é na verdade uma forma verbal, trata-se da segunda pessoa do plural do Imperativo do verbo הָלַל‘elogiar’ no tema Piel. As línguas Semíticas, grupo ao qual o Hebraico pertence, têm um sistema verbal bastante diferente do Latim, do Grego ou do Português, línguas da família Indo-Europeia. No Hebraico, os verbos têm diferentes raízes ou temas que representam diferentes aktionsartenou formas da acção verbal: Qalrepresenta a acção verbal não-marcada ou padrão, enquanto que Pielrepresenta a forma intensiva da acção verbal. Assim, em Qal, הָלַלsignifica ‘elogiar’ já em Piel, a forma intensiva, significa ‘louvar’. Em consequência, הַלְּלוּhalləlûquer dizer ‘louvai’. A segunda parte da palavra Aleluia!é algo mais interessante já que יָהּyāhrepresenta uma forma curta ou diminutiva do nome de Deus. Embora Deus não tenha nome, o Antigo Testamento atribui a Deus várias designações, algumas meros epítetos, outras resquícios de um outrora em que os Israelitas eram ainda politeístas. Mas há um nome que só pertencia a Deus, representado pelo chamado Tetragrama Sagrado, ou seja, as quatro letras יהוהYHWH. Estas quatro letras representam em Hebraico o nome que Deus dá de si mesmo quando Moisés lhe pergunta diante da sarça ardente ‘quem, devo eu dizer a Faraó, que me envia à sua presença?’ De facto, יהוהYHWHrepresenta uma forma verbal do verbo serou existire o seu significado é basicamente ‘ele é’ ou ‘ele existe’. Por causa do segundo mandamento ‘Não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão’ e porque a determinada altura o nome de Deus começou a ser visto como demasiado sagrado para se dizer alto, os judeus deixaram de o pronunciar e no seu lugar passaram a usar Adonai‘Senhor’ ou Eloim‘Deus’.

Durante vários séculos, seguindo as convenções ortográficas to Aramaico Imperial, o sistema ortográfico do Hebraico escrevia apenas as consoantes das palavras e sinais gráficos para a denotar as vogais só foram acrescentados muito mais tarde, entre os séculos oitavo e decimo, já em plena Idade Média. Estes sinais gráficos chamados niqqudim, foram inventados pelos Massoretas de modo a provir o texto bíblico de sinais vocálicos que não interferissem com o texto consonântico Hebraico, que na altura era já considerado algo sagrado. Como este sistema foi criado muito depois do Hebraico ter deixado de ser uma língua falada, a pronúncia do tetragrama sagrado YHWH tinha-se já perdido.

Assim, quando os sinais gráficos para as vogais foram acrescentados ao texto bíblico, dando assim origem ao que nós denominamos o Texto Massorético do Antigo Testamento, ao Tetragrama Sagrado ou não lhe eram acrescentados niqqudimou acrescentavam os sinais gráficos correspondentes à palavra Adonai, que era então lida alto em vez YHWH. O resultado desta segunda estratégia é a forma híbrida יְהֹֹֹוָהyəhōwāh, ou seja, as consoantes YHWH e as vogais de Adonai. É esta a origem da ideia errónea de que Jeová é o nome de Deus na Bíblia. Hoje em dia a maior parte dos filólogos acreditam que a pronuncia original do יהוהYHWHseria algo como yahweh(יַהְוֶה‎), daí a opção d’A Bíblia de Jerusalém para transcrever YHWHcomo IahwehouJavé.

Esta reconstrução da pronúncia de YHWHdeve-se em parte ao facto de esta palavra ser originalmente de uma forma verbal mas também porque a forma curta de יהוה, isto é,יָהּyāh, nunca deixou de ser pronunciada e é este mesmo יָהּyāh, uma espécie de diminutivo do nome de Deus, que consiste a segunda parte da expressão Aleluia!. Assim sendo, o significado real de Aleluia!ou em Hebraico, הַלְּלוּיָהּhalləlûyāh,é ‘louvaiIahweh’, ou mais precisamente ‘louvai a Iáh’. Uma vez que YHWH é normalmente substituído por Adonai ‘Senhor’,halleluiahpoderia ser traduzido por ‘Louvai o Senhor’, no entanto, as mais das vezes Aleluia!não se traduz porque faz já parte do nosso vocabulário.

O salmo 150, começa e acaba com a expressão הַלְּלוּיָהּAleluia!; todos os versos e hemistíquios deste salmo começam com הַלְּלוּהוּhalləlûhû‘louvai-O!’(a forma הַלְּלוּ־אֵלhalləlû-’ēl‘Louvai a Deus!’ só aparece no primeiro verso). Sem dúvida, a forma mais adequada de terminar melhor o Livro dos Salmos!

Nesta imagem vemos parte de um verso do chamado Texto Massorético do Antigo Testamento, ou seja, o antigo texto consonântico hebraico ao qual foi acrescentado os niqqudim. Os niqqudim, aqui representados em vermelho e azul, são sinais gráficos para as vogais (vermelho) e para a pontuação e cantochão (azul). Antes dos Massoretas e o texto bíblico tinha só as consoantes (preto).

Roberto Ceolin

Universidade de São José