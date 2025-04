A Esperança salva-nos!

Quando este texto esperava o título, a palavra “esperança” impôs-se. Só depois reparei que coincidia com o tema do Ano Santo.

Vivemos tempos cheios de angústia. O Papa recupera lentamente de uma infecção respiratória que o deixou perto da morte; o mundo caminha a largos passos para a terceira grande guerra, entre inconsciência e cinismo, com povos inteiros esmagados pela força das armas; e as sociedades da abundância entretidas a abortar crianças e a descartar os mais fracos… cada país, cada comunidade tem motivos graves de preocupação… Não se vê nenhuma lógica de bem em tantas circunstâncias. Deus olha por nós?

Esta semana, a Imprensa ofereceu-nos duas histórias para pensar no tema.

Os astronautas Butch Wilmore e (sua co-piloto) Sunita Williams, uma mulher de ascendência indiana, regressaram a casa no passado dia 18 de Março. Tinham ido para uma missão de oito dias na Estação Espacial Internacional, mas a nave Starliner da Boeing teve problemas técnicos e deixou-os presos no espaço durante nove meses, até a NASA chamar a Crew-8 Dragon da SpaceX de Elon Musk para os resgatar. A situação não foi dramática porque a equipa ia prevenida com mantimentos e aproveitou o tempo para realizar várias experiências científicas. Mesmo assim, compreende-se o alívio, quando os colegas da SpaceX, um dos quais russo, chegaram lá acima para os salvar.

A comunicação nunca se interrompeu. Wilmore rezava pela Internet com a sua comunidade protestante, dava entrevistas, colocava vídeos nas redes sociais. Num desses últimos diálogos, um jornalista perguntou-lhe qual a lição de vida que tinha aprendido nestes nove meses no espaço: «Sei que o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, leva a cabo os seus planos (…) e a influência que isto tem nas nossas vidas é importante. Seja qual for o resultado, estou contente porque sei isso. Compreendo que Deus actua em todas as coisas. Umas são para bem, outras não nos parecem tão boas. Mas tudo concorre para o bem de quem acredita».

Num barco ainda mais pequeno que a nave espacial, o pescador peruano Máximo Napa foi apanhado pelo mau tempo no início de Dezembro e perdeu-se no alto mar. Tinha saído do porto de San Juan de Marcona com um farnel para uma faina de poucos dias e ficou à deriva 95 dias, sozinho, ao relento. Alimentou-se de insectos e vários bichos, bebeu água da chuva e rezou. Até que, no passado dia 12 de Março, foi avistado por um helicóptero do Equador a 600 quilómetros da costa.

Máximo chegou a terra com banda de música e aplausos, agradecido aos equatorianos que o resgataram e a todas as pessoas que tinham rezado por ele. E contou como esta luta pela sobrevivência foi tempo de oração e de confiança em Deus. Ia rezando, a cada acontecimento: «Obrigado meu Deus por esta oportunidade. Não comia há quinze dias. Apareceu um pássaro, uma tartaruga… e comi outros bichos para sobreviver. Não queria perder a minha família. Não queria morrer». «Quando estava a agonizar, mal me conseguia mover, apareceu a tartaruga. Pus as mãos na água, agarrei-a (…) com a força que me restava, bebi-lhe o sangue e mantive-me mais um dia vivo». «Quero agradecer a Deus, porque nunca me abandonou. Sempre tive fé. Passava cinco dias sem comer, seis dias… e, de repente, vinha a chuva e eu dizia “não vou morrer, tenho os meus filhos e a minha mãe”». Já no limite das suas forças, quando o helicóptero o viu, ajoelhou-se: estava salvo! De regresso ao Peru, dizia aos jornalistas com emoção: «Aproveitem a vida, façam a vossa mãe feliz e, sobretudo, tenham confiança em Deus».

A esperança assenta na confiança em Deus. Ter fé não é apenas aceitar verdades abstractas, é fiar-se de Deus. O Papa Bento XVI afirmou que isso definia o Cristianismo, referindo-se àquela frase da primeira Carta de São João: “Conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditámos nele”. Deus ama-nos.. que mal havemos de temer?

José Maria C.S. André

Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa

LEGENDA : Butch Wilmore e a co-piloto Sunita Williams