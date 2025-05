À CONVERSA COM UMA MÃE E SEUS TRÊS FILHOS EM COCHIM, NO ESTADO INDIANO DE KERALA

Fé e sacrifício: a força da família de Shibi

Shibi é uma mãe dedicada de três filhos: Josna (vinte anos de idade), Joslin (dezoito) e Joshwin (catorze). O marido, outrora o provedor da família, está agora doente e incapaz de trabalhar. O peso da responsabilidade recai inteiramente sobre Shibi, que sustenta incansavelmente os seus entes queridos, trabalhando como empregada doméstica, a lavar roupa para diferentes famílias.

Os dois filhos mais velhos estão a estudar longe de casa, em Andhra Pradesh, com a ajuda do empréstimo governamental de ensino, que terão de pagar quando terminarem o curso. Enquanto a alimentação e o alojamento de Joslin estão cobertos, Josna depende da mãe para as refeições e necessidades pessoais.

Quando nos receberam em sua casa, ficámos impressionados com o calor da sua fé. Todas as casas que visitámos tinham um altar, com o Sagrado Coração de Jesus a presidir à sala principal. Era uma recordação silenciosa, mas poderosa da sua confiança inabalável em Deus.

Conversámos através de um intérprete e reparámos em algo notável: apesar das dificuldades, os seus rostos irradiavam alegria. Não havia amargura, nem ressentimento, apenas fé.

Perguntámos-lhes qual a sua identidade católica e o que lhes tornava a vida quotidiana especial. Shibi respondeu com uma convicção sincera: «– Somos uma família católica e a oração está no centro das nossas vidas. Todos os dias rezamos o Terço juntos e lemos a Bíblia. Se o meu trabalho o permite, vou à Missa diária. De manhã, temos meia hora de adoração eucarística antes da Missa das 6 horas e 30; se pudermos ir à Missa da noite, passamos uma hora em adoração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento».

Shibi explicou como o pároco alimenta a sua fé por meio de retiros espirituais e palestras regulares de formação, encorajando-os a desenvolver uma relação pessoal com Jesus.

«– Lembro aos meus filhos que devem recorrer frequentemente ao Sacramento da Reconciliação. Quero que fiquem perto de Jesus, que O sigam sempre».

As palavras proferidas não eram apenas expressões de crença – eram o alicerce sobre o qual Shibi construía a sua família.

Virando-nos para o mais novo, Joshwin, questionámos: «– Como ajudas a tua mãe?». A resposta dada revelou uma sabedoria muito para além da idade: «– Ajudo o mais que posso nas tarefas domésticas e nunca peço nada a mais. Tudo o que a minha mãe me pode dar, eu aceito com gratidão, porque conheço as nossas dificuldades financeiras e os sacrifícios que ela faz por nós».

Josna e Joslin, que estudam longe, em Andhra Pradesh, vivem a fé num ambiente em que os católicos são uma minoria – um forte contraste com o seu Estado natal, Kerala.

A ambos, perguntámos como é que se mantêm fiéis tão longe de casa, num lugar onde o Catolicismo não é muito praticado.

Josna partilhou a sua perspectiva com uma confiança serena: «– Estudo muito, sabendo que um dia poderei ajudar a minha família. Confio em Deus! Ele toma sempre conta de mim. Na escola, não posso ir à Missa porque a igreja católica mais próxima é demasiado longe e as autoridades escolares não nos deixam sair por razões de segurança. Mas podemos rezar».

A sua voz é, pois, marcada por uma fé inabalável: «– Acordo todas as manhãs às 5 horas e 30 para rezar à Virgem Maria, a quem estou consagrado. À noite, antes de dormir, rezo o Terço com outras raparigas católicas. Por vezes, até duas raparigas hindus se juntam a nós».

Também Joslin permanece enraizado na oração, começando as manhãs com a oração pessoal; à noite, recita o Terço.

A fé inabalável e a perseverança desta família comoveu-nos profundamente. «– O Senhor», disse a mãe, «é a fonte da minha força. Também me sinto encorajada pelos meus filhos, que são tão respeitosos e obedientes».

Antes de deixarmos a casa de Shibi, reunimo-nos diante do altar do Sagrado Coração para rezar pelo seu marido e por toda a família. A sua confiança inabalável em Deus e a devoção ao Rosário inspiraram-nos. Ensinaram-nos não só o poder da oração, mas também a beleza de nos entregarmos a Deus com uma fé inabalável.

Tal como Cristo ressuscitado revelou as Suas feridas aos discípulos – um testemunho de sofrimento transformado em vida eterna – esta família partilha o Seu sacrifício com alegria e esperança, abraçando as provações e a graça com profundo amor.

Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ

em Cochim (Índia)