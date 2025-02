450 ANOS DA DIOCESE DE MACAU

Aberto concurso para hino e logótipo

A diocese de Macau celebra 450 anos de existência no início de 2026 e os preparativos para assinalar a efeméride já estão em andamento. A Cúria Diocesana incumbiu o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman de organizar os dois concursos que vão definir o hino oficial e o logótipo das comemorações da criação da mais antiga sede episcopal da Ásia Oriental.

As propostas candidatas terão que ser submetidas ao Centro de Cultura Newman, com sede na Calçada da Vitória, até 3 de Abril. Os trabalhos serão posteriormente alvo de um processo de pré-selecção, conduzido por um júri constituído por cinco sacerdotes e músicos responsáveis pela animação eucarística nas diferentes paróquias de Macau.

Entre os critérios que serão alvo de avaliação por parte do painel de jurados, estão a originalidade dos trabalhos, mas também a qualidade, a coerência e a adequação das propostas ao lema “O Espelho do Mar Reflecte a Propagação Universal do Evangelho”, a divisa escolhida pela diocese de Macau para as celebrações do seu 450.º aniversário.

No caso do concurso que irá definir o hino das comemorações, os temas propostos devem incluir música e letra, e reflectir o espírito de serviço da Igreja Católica e a forma como o rosto de Deus se dá a conhecer em Macau. Ainda que a competição tenha por finalidade a escolha de um registo musical em estilo “Pop”, as propostas devem ter natureza religiosa e não exceder os cinco minutos de duração. As canções submetidas a concurso devem privilegiar o Cantonense como idioma principal, podendo os participantes acrescentar elementos em Português ou Inglês.

Para além de documentos com a letra e a partitura das músicas, os candidatos terão ainda de submeter um ficheiro áudio em formato MP3. A proposta vencedora será distinguida com um prémio pecuniário de cinco mil patacas e será usada nos eventos comemorativos da Diocese. O autor da segunda canção mais votada recebe quatro mil patacas e o tema classificado em terceiro lugar, três mil.

Os montantes são similares aos que a Diocese vai distribuir aos melhores trabalhos produzidos no âmbito do concurso “design”, para determinar a imagem de marca da efeméride. A exemplo do que sucede com a competição que vai eleger o hino oficial, o concurso está aberto apenas a residentes de Macau. A par de expressarem valores católicos, os trabalhos propostos têm de promover a cultura e a fé, assim como privilegiar a coesão das diferentes comunidades católicas que têm o território como casa.

Os trabalhos vencedores serão anunciados a 29 de Junho. Os nomes dos autores serão publicados no portal electrónico da diocese de Macau e na página d’O CLARIM na Internet.

M.C.