YUEN HIU-TUNG, DA UNIVERSIDADE CHINESA DE HONG KONG, É O ORADOR CONVIDADO

Seminário debate “poder redentor” do sofrimento

O sofrimento é parte incontornável da vida e aprender a lidar com ele é essencial para um percurso espiritual consciente e pleno de significado. Esta perspectiva dá o mote, a 29 de Março, para o seminário “O significado do sofrimento no plano da salvação: da tradição espiritual católica às Irmãs Missionárias da Caridade”, evento com que a Comissão Diocesana para a Vida celebra a mensagem e a relevância do tempo da Quaresma.

Período de instrospecção e de reflexão por excelência, a Quaresma convida os católicos a lembrar, compreender e aceitar o sofrimento a que Jesus Cristo se submeteu para redimir os pecados do homem. A dor e o sofrimento são experiências inerentes à condição humana e a Comissão Diocesana para a Vida convidou Yuen Hiu-tung, investigador associado do Centro de Estudos Católicos da Universidade Chinesa de Hong Kong, a abordar o impacto positivo do sofrimento no percurso de vida de cada um e a procurar explicar de que forma a aceitação da dor, da tristeza e da solidão, podem contribuir para a salvação da alma.

Tendo como ponto de partida passagens bíblicas, orações e propostas de meditação, Yuen Hiu-tung vai convidar os participantes a reflectir sobre a Natureza da dor e a procurar compreender como o sofrimento se pode tornar uma oportunidade de crescimento espiritual.

Com duração de três horas, o seminário tem início agendado para as 14 horas e 30, na igreja do Seminário de São José, estando dividido em duas partes. Na primeira, Yuen Hiu-tung propõe uma reflexão sobre a visão católica de sofrimento, em que a dor e a angústia apontam o caminho para a redenção. O académico vai procurar demonstrar de que forma o sofrimento de Jesus Cristo dá sentido ao sofrimento humano e explorar o modo como os católicos podem salvar a sua própria alma e a dos outros através de uma abordagem mais consciente do sofrimento.

Na segunda parte, o orador irá analisar as palavras e acções de Madre Teresa de Calcutá, com o propósito de demonstrar como a fundadora das Irmãs da Caridade transformou o sofrimento físico e espiritual em amor e dedicação.

A participação no seminário tem um custo de oitenta patacas. As inscrições podem ser feitas junto da Comissão Diocesana para a Vida até 24 de Março.

Marco Carvalho