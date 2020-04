USJ cria Fundo de Gestão de Crises para ajudar alunos em dificuldade

PANDEMIA DEIXA ESTUDANTES SEM CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA FINANCEIRA

A Universidade de São José anunciou ontem a criação de um Fundo de Gestão de Crises para atenuar o impacto que o novo coronavírus está a ter sobre alguns dos seus alunos. O objectivo do novo mecanismo é apoiar os estudantes, sobretudo estrangeiros, a quem o Covid-19 deixou sem capacidade de subsistência financeira.

A pandemia global do novo coronavírus e as medidas de contingência promovidas por grande parte dos países afectados pela propagação do Covid-19 está a ter efeitos dramáticos em parte do corpo estudantil da Universidade de São José, nomeadamente no que diz respeito à capacidade de subsistência financeira de alguns dos alunos estrangeiros da instituição.

Para fazer face às dificuldades com que o surto epidémico confrontou os alunos em situação financeira mais precária, a Universidade anunciou ontem a activação de um Fundo de Gestão de Crises e está a apelar ao sentido de solidariedade da sociedade civil do território. «Muitos destes alunos escolheram Macau para dar seguimento aos seus estudos, mas em muitos casos a propagação do novo coronavírus deixou-os sem a rede de apoio familiar que tinham. A paralisação da economia fez com estas famílias perdessem o emprego ou a capacidade de gerar rendimentos e os filhos acabam por se ressentir das circunstâncias», explicou Álvaro Barbosa, em declarações a’O CLARIM. «Alguns destes alunos viram comprometida a capacidade de pagar as propinas, o alojamento e, em alguns casos mesmo, a capacidade para adquirir alimentos», complementou o vice-reitor da Universidade de São José.

Antes da activação do novo mecanismo ter sido decidida, alguns dos docentes da USJ mobilizaram-se com o objectivo de ajudarem, a título pessoal, uma mão cheia de alunos em situação mais difícil. Álvaro Barbosa espera, no entanto, que o panorama se agrave e que mais alunos possam vir a necessitar de apoio, à medida que as consequências económicas da pandemia se forem tornando mais notórias. «Temos contado com o apoio da Cáritas e alguns professores fizeram chegar ajuda a título pessoal a cinco, seis alunos, que estão, de facto, a passar por uma situação dramática. Vindo de fora de Macau, estes alunos nem podem trabalhar, nem são abarcados pelas ajudas facultadas pelo Governo. Há um pequeno número de alunos que são abrangidos por bolsas, mas os demais neste momento não tem qualquer tipo de apoio», disse o responsável.

O novo Fundo de Gestão de Crises tem como principal sustentáculo uma conta de angariação de fundos criada para o efeito no Banco Nacional Ultramarino, com o número 9008140904. O novo mecanismo vai ser gerido directamente pela Comissão de Atribuição de Bolsas da Universidade de São José, que assume o compromisso de publicar regularmente relatórios auditados sobre o uso dado ao dinheiro, nesta ou em outras situações de crise. A lista de beneficiários, garantiu Álvaro Barbosa, será mantida estritamente sob confidencialidade.

Marco Carvalho