Retiro Pascal no YouTube

O tradicional retiro pascal dinamizado pela pastoral em língua portuguesa da diocese de Macau migrou este ano para o mundo digital, com os fiéis lusófonos a poderem preparar-se para o Mistério da Morte e da Ressurreição de Jesus Cristo através da plataforma YouTube. A iniciativa, impulsionada pelo padre Daniel Ribeiro, teve início na segunda-feira e prolonga-se até Domingo.

A pastoral em língua portuguesa da diocese de Macau promove até Domingo um retiro espiritual através da Internet, com o objectivo de ajudar os fiéis lusófonos a prepararem-se para a mais importante celebração do Calendário Litúrgico da Igreja Católica: a Páscoa.

A crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus levou a Igreja em Macau a optar por uma abordagem cautelosa à vivência da fé e a cancelar todos os eventos que pudessem estar na origem de ajuntamentos públicos de maior dimensão. Uma das iniciativas riscadas pela Diocese, explicou o padre Daniel Ribeiro, foi o habitual retiro de preparação para a Páscoa dinamizado pela pastoral em língua portuguesa.

«O retiro acontece sempre na Sexta-feira Santa, logo a partir da manhã, e no sábado de Aleluia. Este ano, e dadas as circunstâncias, este encontro foi cancelado, mas estamos a promover um retiro online de sete dias», disse o vigário-paroquial da igreja da Sé Catedral. «Este retiro começou na segunda-feira, termina no próximo Domingo e tem uma duração de cerca de 25 minutos por dia. Engloba uma pequena reflexão feita pelo sacerdote e também uma música. As pessoas podem acompanhar este processo a partir de casa», acrescentou.

As reflexões diárias podem ser encontradas no canal do Padre Daniel Ribeiro, no YouTube. A iniciativa, que na segunda-feira mobilizou cerca de quatro centenas de pessoas – de Macau, mas também de outros pontos do planeta –, tem por grande propósito ajudar os católicos, principalmente do território, a preparar a Semana Santa e o Mistério da Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

«Estamos preocupados com a espiritualidade das pessoas e com o contributo que podemos dar para que as pessoas possam viver bem a Páscoa», referiu o padre Daniel Ribeiro. «O objectivo é o de ajudar os fiéis a prepararem-se para a Semana Santa. Depois na Semana Santa temos as homilias e junto com as homilias é sugerida uma música, que ajuda as pessoas a fazerem uma medição sobre o Evangelho. Depois há as celebrações do Tríduo Pascal, que vai ser transmitido ao vivo, em directo, a partir da igreja de São Lázaro», concluiu.

