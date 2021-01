USJ: CAMPUS DA ILHA VERDE RECEBE MEMBROS DA COMUNIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

Como é o ensino universitário católico?

No final da missa em Português do passado Domingo, o padre Daniel Ribeiro e a Universidade de São José (USJ) endereçaram um convite à comunidade de língua portuguesa para uma visita ao novo campus da USJ, na Ilha Verde, amanhã, sábado (16 de Janeiro), pelas 10 horas.

Embora o convite tenha sido dirigido «a todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos», com idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos, o padre Daniel Ribeiro explicou que a iniciativa inclui também «pais, encarregados de educação» e todos aqueles que tivessem vontade em visitar o Campus, independentemente da faixa etária a que pertençam.

Na qualidade de vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, o sacerdote referiu que a iniciativa tem como objectivo «dar a conhecer as instalações do novo campus da USJ e a forma da Universidade funcionar e de ensinar em meio católico».

Na mesma ocasião, o padre Daniel Ribeiro sublinhou que dali a alguns minutos iria ser retomada a Catequese e o Catecumenato da paróquia da Sé Catedral, depois do interregno das férias de Natal.

No último Domingo, a Igreja Católica celebrou o Baptismo do Senhor. Esta semana a Liturgia é dedicada ao Segundo Domingo do Tempo Comum (Ano B).

J.M.E.