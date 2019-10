Universidade de São José lança três novos cursos

REGRESSO AOS CLÁSSICOS EM NOVEMBRO, NO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ

A Universidade de São José vai lançar em Novembro três novos cursos no âmbito do programa de educação contínua promovido pelo Governo. Para o primeiro dia do próximo mês está agendada a abertura de uma formação intitulada “História de Roma e dos seus Impérios”. Os dois restantes cursos – de Latim e de Grego Antigo – arrancam em meados de Novembro e prolongam-se até às primeiras semanas de Janeiro.

Latim, Grego Antigo e História do Império Romano. A Universidade de São José volta a apostar forte nos desígnios da formação clássica, com o lançamento, em Novembro, de três novos cursos. As acções de formação, da responsabilidade do professor Roberto Ceolin, estão abertas a todos os interessados, decorrem nas instalações do Seminário de São José até ao final de Janeiro e podem ser custeadas pelo Governo ao abrigo do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Para o início do próximo mês está agendado o arranque do curso de “História de Roma e dos seus Impérios”. A formação, entre 1 de Novembro e 31 de Janeiro de 2020, tem a duração total de vinte horas e um custo de mil 350 patacas, coberto por subsídios governamentais. As aulas têm lugar às sextas-feiras, entre as 19 e as 21 horas e estão abertas ao público em geral, sem qualquer pré-requisito em termos de conhecimento ou grau académico.

A 11 de Novembro tem início a segunda das três formações ministradas pelo professor Roberto Ceolin, mais precisamente o curso de Latim – Nível Elementar 1. A acção de formação, marcada para as segundas e quartas-feiras, tem uma duração total de trinta horas, um custo de duas mil patacas e prolonga-se até 22 de Janeiro.

Um dia depois, a 12 de Novembro, arranca o curso de iniciação ao Grego Antigo. Ao longo de trinta horas, até 23 de Janeiro de 2020, os eventuais interessados poderão adquirir conhecimentos elementares na língua que serviu de sustentáculo à afirmação cultural da sociedade helénica clássica. As aulas estão agendadas para as terças e quintas-feiras, e a exemplo do que sucede com as demais formações a propina pode ser custeada pela DSEJ ao abrigo do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo da DSEJ.

Promovidos pela Universidade de São José e leccionados nas instalações da Faculdade de Estudos Religiosos da USJ, os cursos ministrados pelo professor Roberto Ceolin têm atraído alunos de vários quadrantes. A religião, disse o docente em declarações a’O CLARIM, nem sempre é a razão que justifica o regresso aos bancos da escola. «A maior parte dos meus alunos não tem qualquer motivação religiosa. Nos primeiros cursos que leccionei tinha muitos alunos da Universidade de Macau, que estão a estudar Direito ou inscritos em licenciaturas relacionadas com línguas. Mudei de metodologia há cerca de dois anos e ensino tanto o Latim como o Grego Antigo, como se se tratasse de línguas vivas», explicou, tendo acrescentado: «Quando arranquei com os cursos de Latim, tinha catorze ou quinze alunos. Mas à medida que o tempo vai passando, vamos perdendo alunos. Há quem não saiba muito bem o que é o Latim; que não saiba que aprender Latim não é exactamente a mesma coisa que aprender Inglês, e é inevitável que alguns alunos fiquem pelo caminho».

Marco Carvalho