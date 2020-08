UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ E ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU ASSINARAM MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

A Universidade de São José (USJ) e a Associação dos Advogados de Macau (AAM) assinaram, no passado dia 30 de Julho, um memorando de entendimento com o objectivo de criar uma base de cooperação entre ambas as instituições.

Segundo uma nota enviada às redacções, a USJ e a AAM irão promover “o ensino e o desenvolvimento de estudos jurídicos, através da organização conjunta de cursos, conferências e outros eventos, bem como a possibilidade de edição conjunta de manuais jurídicos ou outros materiais educativos no âmbito do Direito”.

O documento foi assinado pelo presidente da Associação dos Advogados de Macau, Jorge Neto Valente, e pelo reitor da Universidade de São José, o diácono Stephen Morgan.

Na ocasião, o reitor da USJ afirmou que o memorando constitui «um importante passo em frente para a Universidade de São José», ao permitir «dentro das possibilidades da Universidade contribuir para a formação profissional dos advogados de Macau».

Por sua vez, Jorge Neto Valente sublinhou a importância da associação a que preside em «não se desligar do Conhecimento», pelo que poder colaborar com a Universidade «é um motivo de alegria e orgulho». (Foto: CDMCS)