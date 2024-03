TORNEIO DA LUSOFONIA ABENÇOADO PELO PADRE SHELDON D’SOUZA

Deus também está no Râguebi

O relvado da Escola Internacional de Macau, no Cotai, acolheu no passado dia 9 de Março, pelo terceiro ano consecutivo, o Torneio da Lusofonia em Râguebi de Toque. A prova, disputada por oito formações em representação de outras tantas comunidades de matriz lusófona, foi abençoada pelo padre Sheldon d’Souza.

O missionário indiano, que foi ordenado sacerdote na igreja da Sé Catedral, no final de Outubro de 2023, disse a’O CLARIM que o convite para abençoar a competição foi aceite de bom grado pela Igreja em Macau, até porque é uma forma prática e imediata de evidenciar a omnipresença de Deus. «Esta bênção é muito importante, porque Deus está em todo o lado. Não é que Deus esteja apenas na Igreja e que fora da Igreja, Deus não exista. Deus está em todo o lado, em todos os momentos e, nesse sentido, mesmo em algo desta natureza, mesmo num evento desportivo, é importante que façamos tudo com a bênção de Deus», explicou o sacerdote, acrescentando: «Deus está presente em tudo. Na minha perspectiva, quando se compete num desporto, não se compete tanto para ganhar, mas para participar num momento de comunhão. Obviamente, é importante vencer, até porque a vitória nos transmite confiança, mas numa prova como esta, a verdadeira mais-valia é a comunhão entre as diferentes equipas. A verdadeira comunhão é transmitida por Deus e é por isso que é importante que antes de um torneio como este possamos ter uma bênção, para que as pessoas possam perceber o quão importante é a presença de Deus, mesmo em algo tão secular como a prática desportiva».

Criado durante a pandemia de Covid-19, o Torneio da Lusofonia em Râguebi de Toque é tido pelos responsáveis do Clube de Râguebi de Macau como uma das principais festas da modalidade, que vem ganhado mais adeptos locais. Segundo o padre Sheldon D’Souza, o Râguebi ofereceu também à Igreja Católica uma oportunidade para se revelar junto de comunidades de diferentes proveniências. «É um bom sinal da presença de Deus. Mesmo neste tipo de eventos desportivos, é positivo mostrar aos mais novos a presença da Igreja. Talvez a bênção que aqui tivemos possa suscitar algum tipo de interrogação entre os que aqui estavam presentes. É possível que muitos deles nunca tenham estado numa igreja, que nunca tenham sido baptizados. Poder tomar consciência da presença da Igreja através da presença de um sacerdote ou através desta bênção é algo que pode fazer despontar neles alguma curiosidade que – quem sabe – pode crescer para algo maior e transformar-se em fé. Esse é o aspecto mais importante», defendeu o missionário do Caminho Neocatecumenal.

Actualmente, a grande prioridade do Clube de Râguebi de Macau passa por reactivar a Selecção de Seniores e por fomentar a prática do Râguebi junto das gerações mais novas e das escolas. A Escola Portuguesa de Macau foi uma das últimas a receber uma demonstração dos atractivos do Râguebi de Toque, modalidade que começa a ganhar relevo em pelo menos dois dos polos do Colégio Diocesano de São José.

A exemplo do que sucedeu nos últimos anos, o Torneio da Lusofonia voltou a associar-se a uma causa solidária, com a angariação de fundos para uma associação local de luta contra o cancro. A prova foi ganha pelos “Macau Marauders”, que ergueram o principal troféu em disputa, depois de derrotarem os “Moçambique Panthers” por 1-0, no encontro decisivo da competição.

M.C.