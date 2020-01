TOPWINES E F. RODRIGUES ESTABELECEM PARCERIA PARA O FUTURO

A TopWines e a agência comercial F. Rodrigues (anunciante d’O CLARIM há várias décadas) estabeleceram uma parceria com o objectivo de promover, comercializar e distribuir em Macau os vinhos produzidos pela TopWines.

Com o intuito de assinalar a referida parceria, o décimo aniversário da actividade da TopWines em Macau e o lançamento de novos vinhos, realizou-se um jantar de degustação a 15 de Janeiro no Vic’s Restaurante, localizado no Hotel Rocks da Doca dos Pescadores, que contou com a presença do produtor de vinhos, fundador e director-geral da TopWines, João Tique.

As dezenas de pessoas que participaram no evento tiveram a oportunidade de degustar os vinhos SUAVIS (tinto), BELLUS (tinto e branco) e CULTUS (tinto), três néctares do Alentejo, cujos nomes em Latim são um tributo à influência da Era Romana na história do vinho português.

Os vinhos da TopWines são produzidos em pequenas quantidades, o tratamento das vinhas é feito com recurso a técnicas e produtos amigos do ambiente, sendo que a vindima e a escolha das uvas são processadas manualmente, permitindo excluir as uvas em mau estado de maturação ou apodrecidas, o que reduz a necessidade de recorrer a produtos químicos para combater certas deficiências.

«Os nossos vinhos têm uma comunicação própria e uma identidade própria, com um perfil organoléptico próprio», garante João Tique, discípulo do professor Colaço do Rosário, primeiro docente de Enologia da Universidade de Évora e mentor dos vinhos Cartuxa, Pêra-Manca e Comenda Grande, entre outros reputados vinhos do Alentejo.

O QUE É A TOPWINES?

É PAIXÃO– Ao longo de quatro mil anos, desenhou-se uma bela história de vinhos na região que é hoje Portugal, uma história apaixonante, de vinhos fantásticos… invulgares!

É ARTE– A produção de vinho artesanal impõe conhecimentos passados de geração em geração: as técnicas, os conceitos, a monitorização da Natureza. Há muito que não se diz… não se escreve… mas que se sente… e isso é ARTE.

A CRIAÇÃO– A Arte está em tirar vantagem do que a Natureza dá de melhor em cada ano e moldar assim a personalidade de cada vinho, enaltecendo a sua diferenciação: o seu carácter.

OS VINHOS

SUAVIS– Agradável, Delicado, Suave. É despreocupado, jovial e amigável. De cor granada, revela aroma quente, vinoso, lembrando passas de uva e ameixa com notas florais. Castas: Aragonez, Tinta Caiada e Trincadeira.

BELLUS TINTO– Encantador, Adorável, Belo. É sensual, guloso e charmoso. De cor rubi e corpo médio, tem os aromas de morango e cereja envoltos numa frescura mentolada e em leves notas de cacau. Castas: Alicante Bouschet, Trincadeira e Aragonez.

BELLUS BRANCO– Bonito, Atraente, Distinto. É delicado, guloso e charmoso. De cor palha dourada e corpo médio, tem doces aromas de abacaxi, casca de tangerina e um leve toque a flores de acácia. Castas: Arinto, Antão Vaz e Verdelho.

CULTUS– Cultivado, Instruído, Venerável. A Arte de compreender a Natureza traz-nos Cultus, um vinho sofisticado. É um vinho extremamente agradável, para apreciar com alguém especial. Encorpado, de cor granada intenso, envolve-nos em aromas de doce de morango, ameixa e framboesa com leves notas de cacau, envoltos numa frescura mentolada. É um vinho totalmente natural, produzido deliberadamente sem barrica, para desvendar todas as suas virtudes naturais. Castas: Alicante Bouschet, Tinta Caiada, Alfrocheiro e Aragonez.