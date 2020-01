Tese vai ser publicada pela Editorial Cáritas

CÁRITAS E UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ PREMEIAM MELHOR DISSERTAÇÃO DE MESTRADO NA ÁREA DO SERVIÇO SOCIAL

A Universidade de São José e a Cáritas vão distinguir a melhor tese de mestrado na área do Serviço Social, confirmou o padre Peter Stilwell a’O CLARIM. A criação do novo prémio, que ainda não será atribuído este ano, foi proposto pela organização durante a recente visita que o secretário-geral da Cáritas de Macau, Paul Pun, e que o presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca, fizeram à instituição de Ensino Superior, explicou o reitor da USJ.

O padre Peter Stilwell dá a proposta por bem-vinda, por considerar que o prémio se pode prefigurar como um estímulo mais para os alunos que frequentam o curso de mestrado em Serviço Social, este ano lançado pela Universidade de São José. «A Cáritas é que se ofereceu para dar esse apoio e fazer a publicação da melhor tese de mestrado. Nós temos um curso de mestrado na área do Serviço Social, que abriu este ano pela primeira vez. O curso demora dois anos e depois há ainda que escrever as teses», disse o padre Peter Stilwell, em declarações a’O CLARIM.

«Vamos ver como é que esta iniciativa se configura, mas gostaríamos de avançar com esse anúncio junto dos alunos com o propósito de lhes providenciar um estímulo mais. Quando as pessoas sabem que pode haver um prémio, trabalham melhor», acrescentou o sacerdote responsável pela instituição de Ensino Superior.

O prémio agora anunciado não deverá ser entregue, ainda assim, a curto prazo, clarificou o padre Peter Stilwell. A prioridade para a Cáritas e para a Universidade de São José passa por definir as regras do galardão e só depois avançar com o projecto. «O essencial para agora é definir o prémio, as regras do prémio, anunciar o prémio e, depois, sim, avançar com o projecto. Não temos ninguém, neste momento, na fase de redacção das teses. Ou pelo menos numa fase de redacção em que seja possível pensar que temos aqui concorrentes para um prémio», explicou.

O padre Peter Stilwell esteve reunido no início deste mês com Paul Pun e com o seu homólogo português, Eugénio Fonseca, e do encontro resultou um projecto de parceria entre as duas Cáritas e a USJ, para que seja criado, então, um prémio que passe a distinguir a melhor dissertação de mestrado na área do Serviço Social. A tese será depois publicada no território através da Editorial Caritas.

No final da visita que Eugénio Fonseca efectuou ao território, a Cáritas de Macau e a sua congénere portuguesa acordaram também o envio de nutrientes e de medicamentos para crianças subnutridas que se encontram em situação de risco na Venezuela. «Os medicamentos foram-nos doados em Portugal e é preciso fazê-los chegar lá [Venezuela]», referiu Eugénio Fonseca, tendo explicado que «a forma mais segura», por indicação da Cáritas venezuelana, «é por via postal».

A Cáritas de Macau «vai ajudar a suportar o custo», sublinhou o dirigente da Cáritas Portuguesa, em declarações à Agência Lusa.

Marco Carvalho