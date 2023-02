SEMINARISTAS BOSCO CHAN E ADRIANO AGOSTINHO FORAM EMPOSSADOS ACÓLITOS POR D. STEPHEN LEE

Mais um passo rumo ao Sacerdócio

Os seminaristas Bosco Chan e Adriano Agostinho foram empossados acólitos, no passado sábado, 4 de Fevereiro, pelo bispo D. Stephen Lee, em missa presidida pelo prelado.

Os dois seminaristas foram instalados como leitores há cerca de um ano, tendo agora sido elevados à condição de acólitos.

Segundo explica o Missal Romano, “o acólito é instituído para o serviço do altar e para ajudar o sacerdote e o diácono. Compete-lhe, como função principal, a preparação do altar e dos vasos sagrados, e ainda distribuir a Eucaristia aos fiéis, da qual é ministro extraordinário”. O acólito está também incumbido pela exposição do Santíssimo Sacramento para adoração, mas não pode oferecer a bênção.

Na homilia que proferiu, D. Stephen Lee afirmou que Jesus teve misericórdia do Seu povo, o qual era como ovelhas sem pastores, tendo explicado que tal se devia à falta de pastores, sendo que alguns pastores não estavam a cumprir os seus deveres de forma adequada. Assim, exortou os fiéis a rezarem pelos pastores de hoje e por mais vocações, especialmente para a diocese de Macau.

Uma vez que o processo de formação sacerdotal é longo e difícil de percorrer, o prelado exortou os fiéis a apoiarem os dois seminaristas por meio de orações e ajuda material, para que se tornem bons pastores por escolha de Deus e com a Sua misericórdia possam cumprir os deveres que lhes serão atribuídos.

Pe. Leonard Dollentas