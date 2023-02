PADRE DANIEL RIBEIRO, SCJ, LANÇOU NOVO PORTAL ELECTRÓNICO

Mais de 300 pedidos de oração em quatro dias

O que é o purgatório? Por que as crianças são baptizadas? Foi para responder a estas e a muitas outras dúvidas que o padre Daniel lançou, na semana passada, a sua nova página pessoal. O portal electrónico tem como objectivo principal ajudar os católicos a aprofundar a sua fé.

Em pouco mais de quatro dias na rede, o novo portal electrónico do padre Daniel recebeu mais de trezentos pedidos de oração. O missionário da Congregação do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) assumiu o compromisso de celebrar, uma vez por mês, missa pelas intenções dos internautas que acedem ao “website” e entre sexta-feira da semana passada e o início da noite de terça-feira foram mais de trezentas as pessoas que solicitaram apoio espiritual ao sacerdote brasileiro, ainda que por via digital.

A possibilidade de direccionar os pedidos de oração directamente para a caixa de correio electrónico do padre Daniel é um dos aspectos mais originais da nova página pessoal do vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, mas o portal electrónico oferece também outros atractivos, a começar por alguns dos textos fundamentais da Doutrina da Igreja Católica. «Os conteúdos do portal são, principalmente, conteúdos direccionados para a formação e para a espiritual. Em termos de formação, é possível encontrar na página os principais documentos dos Papas Francisco, Bento XIV, João Paulo II e Paulo VI, mas também documentos como o Catecismo da Igreja Católica, o Código do Direito Canónico e o Compêndio da Doutrina Social da Igreja», explicou a’O CLARIM. «Do ponto de vista da espiritualidade, o portal electrónico disponibiliza conteúdos como o Evangelho Diário, informações sobre a vida dos Santos ou o texto integral da Bíblia. Os interessados podem encontrar qualquer livro da Bíblia “online”. Um dos aspectos que diferenciam a página é que as pessoas podem formular pedidos de oração. Eu recebo esses pedidos de oração no e-mail e uma vez por mês vai ser celebrada missa pela intenção dessas pessoas», acrescentou.

Depois da aposta num canal do YouTube e do reforço da presença nas redes sociais, o novo portal electrónico constitui um instrumento mais para ajudar os católicos a aprofundarem a sua fé, ao mesmo tempo que pretende esclarecer algumas das dúvidas mais comuns entre os fiéis. «É um portal que se destina a todos os católicos, principalmente àqueles que têm interesse em ficar a saber mais sobre a Igreja, aprofundar a sua fé e melhorar a sua vida espiritual. Como proporciona o Evangelho do dia e ajuda a dar a conhecer o Santo do dia, este portal pode ser acedido diariamente e será, estou certo, um meio que pode ajudar as pessoas a viverem melhor a sua espiritualidade», defendeu o padre Daniel. Mais: «procura ainda responder a algumas das dúvidas mais comuns dos católicos. Por que temos imagens? Por que se baptizam as crianças? O que é o purgatório? São perguntas e respostas como estas», disse.

Lançado a 3 de Fevereiro, o novo portal electrónico vai ser actualizado todas as semanas com as homilias dominicais, novas novenas e conteúdos do YouTube. Uma vez por mês, o padre Daniel vai acrescentar à página novos conteúdos teológicos, livros e material com uma natureza mais formativa. Para explorar em https://www.padredanielribeiroscj.com.br/

Marco Carvalho