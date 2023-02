PADRE PEDRO PAULO HÓ FALECEU A 24 DE DEZEMBRO

Uma vida dedicada ao Ensino

O padre diocesano Pedro Paulo Hó faleceu, no passado dia 24 de Janeiro, após doença prolongada, aos 86 anos de idade.

A missa fúnebre foi celebrada no último sábado (4 de Fevereiro), às 11:00 horas, na igreja de São Lázaro. A cerimónia foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee, coadjuvado pelos padres Pedro Chung e João Lau, e outros sacerdotes.

Na ocasião, o padre João Lau partilhou as suas memórias com o padre Pedro Hó, que dedicou 37 anos ao Ensino. Lembrou ainda que juntamente com a Irmã Margaret Wu, falecida dois dias antes do padre Pedro, contribuiu fortemente para o desenvolvimento da Educação no Distrito Norte de Macau, ao ajudar os pobres na sua formação escolar.

Nos quinze anos que esteve à frente do Colégio Diocesano de São José, n.º 5, o padre Pedro ajudou a expandir a referida escola, tendo esta passado de 936 alunos, inscritos apenas no Ensino Primário, para três mil alunos distribuídos pelos Ensinos Pré-Primário, Primário e Secundário.

O padre Pedro entrou no Seminário de São José em 1953, tendo sido ordenado em 1966. Entre outras tarefas, foi procurador do Seminário de São José e pároco assistente na igreja de São Francisco Xavier, em Coloane. Em 1986 foi nomeado director do Colégio Diocesano de São José, n.º 5, e director da Escola Dom João Paulino, na Taipa. Aposentou-se em Julho de 2013.

J.Y.