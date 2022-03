JESUÍTAS CELEBRARAM OS 400 ANOS DA CANONIZAÇÃO DE SANTO INÁCIO DE LOYOLA E SÃO FRANCISCO XAVIER

Missa Solene eleva comemorações do Ano Inaciano

Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier foram canonizados fez no passado sábado 400 anos. Em Macau, a Companhia de Jesus assinalou a efeméride com Missa Solene na igreja do Seminário de São José. As celebrações do Ano Inaciano terminam a 31 de Julho; até lá ainda há várias iniciativas previstas, sendo a próxima já a 9 de Abril.

A Companhia de Jesus celebrou, no passado sábado, os 400 anos da canonização de Santo Inácio de Loyola e de São Francisco Xavier, naquele que foi o momento alto das comemorações do Ano Inaciano. Em Macau, a efeméride foi assinalada com a celebração de Missa Solene na igreja do Seminário de São José. A Eucaristia foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee.

A cerimónia, que juntou a pequena comunidade jesuíta de Macau e os muitos colaboradores leigos que a Companhia de Jesus tem no território, constituiu o ponto alto do Ano Inaciano, como explicou a’O CLARIMo padre Fernando Azpiroz. «De acordo com as indicações do nosso Superior-Geral, esta missa pautou o clímax das celebrações. Mas foi o clímax de um único processo. Não estamos a celebrar dois eventos distintos. O nosso Superior-Geral queria começar este ano com a conversão de Santo Inácio de Loyola e esse é um dos momentos. Um dos elementos da conversão é a santidade. As duas coisas estão relacionadas», disse o sacerdote argentino. «Os dois aspectos são o produto da acção de Deus sobre uma pessoa, sobre a comunidade. Começámos com a conversão, depois dá-se o diálogo entre Deus e Inácio (ou entre Deus e Francisco Xavier); no final o que daí resultou foi a santidade. Mas a santidade é o resultado do trabalho de Deus, não do trabalho dos homens. As duas coisas estão, no entanto, relacionadas, e a canonização é basicamente a celebração do triunfo de Deus», acrescentou o actual Superior da Companhia de Jesus em Macau.

O Ano Inaciano, que teve início a 20 de Maio de 2021 e se prolonga até 31 de Julho deste ano, comemora uma transformação pessoal – a conversão de Iñigo López de Oñaz y Loyola – que mudou para sempre a História da Igreja. Em Macau, os frutos dessa transformação foram celebrados e assinalados ao longo dos últimos meses com diversas iniciativas, tendo por base quatro grandes preferências apostólicas. Até 31 de Julho, dia da Solenidade de São Inácio da Loyola, a vida e o legado espiritual do fundador dos Jesuítas vai voltar a ser celebrado por duas ocasiões. «Vamos ter muito proximamente uma actividade relacionada com uma das Preferências Apostólicas Universais: a de ouvir o grito da Terra e procurar encontrar formas de colaborar com os outros para tomar conta da nossa casa comum. Esta actividade realiza-se a 9 de Abril, na Casa Ricci, em Coloane. Ou seja, daqui a três semanas», adiantou o padre Fernando Azpiroz. «A última actividade está direccionada para a juventude. Tem por objectivo orientar os jovens, para que possamos construir juntos um futuro mais esperançoso; decorre em Junho, na Escola Estrela do Mar, e é a última actividade do Ano Inaciano. O ano termina com a celebração da Festa de Santo Inácio, a 31 de Julho. Será o fim de um ano muito intenso, com muitas actividades», concluiu.

M.C.