CONCURSO DE POESIA DA SÉ: VENCEDORES SERÃO CONHECIDOS NA SOLENIDADE DO CORPO DE CRISTO

Uma outra forma de falar com Deus

A pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral lançou um concurso de poesia, destinado às crianças da Catequese, com o propósito de impulsionar novos métodos para meditar sobre a Palavra de Deus. A iniciativa atraiu mais de vinte participantes.

Subordinada ao tema “Eucaristia – Quero Ficar Contigo, Jesus!”, a iniciativa teve como destinatários todos as crianças inscritas na Catequese em Português da paróquia da Sé Catedral, com o propósito de criar, junto dos mais novos, o hábito de falarem de Deus e dos seus sentimentos sem vergonha ou qualquer tipo de constrangimentos. «O Papa Francisco tem dado muito importância ao Dicastério da Cultura e da Educação. Em Macau, as crianças e os jovens participam todos os anos em concursos de poesia. Pensámos: “Porque não fazer um concurso de poesia e trazermos o tema da Eucaristia, que está no centro da nossa fé?”. O concurso teve como destinatários todas as crianças, de todas as idades da Catequese, e o nosso objectivo é precisamente ajudar as crianças e os jovens a expressarem-se, sem vergonha de falarem de Deus e dos seus sentimentos. É uma forma de manter uma relação mais próxima com Deus», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, a’O CLARIM.

Segundo a sacerdote, a opção pela poesia justifica-se com o facto do texto lírico ser, por excelência, o que melhor se coaduna com a reflexão e expressão dos sentimentos mais genuínos. «Quando falamos em poesia, normalmente falamos dos nossos sentimentos e pensamentos, do que vai no nosso coração», disse.

«Muitas vezes as crianças não sabem o que dizer, nem o que pensar, quando lhes é pedido para rezar. Muitos entendem que falar com Deus é apenas repetir uma oração e acabam por repetir apenas palavras sem qualquer reflexão. Com este concurso, queremos que elas parem um pouco e percebam que a oração é uma conversa com um Amigo muito especial», acrescentou o padre Daniel.

Até ao passado Domingo foram submetidas a concurso 23 entradas, a esmagadora maioria de crianças inscritas no segundo e no nono ano da Catequese. A experiência, assumiu o missionário, acabou por se revelar gratificante e deve servir de ponto de partida para outras iniciativas e concretizações no futuro: «Recebemos 23 poemas até ao momento, sendo que estamos a confirmar se todos os catequistas entregaram os poemas dos seus catequizandos. Foi muito interessante, pois mesmo os que ainda não fizeram a Primeira Comunhão escreveram os seus poemas, falando sobre o que sentem, expressando a sua ânsia para receberem Jesus, e sobre o que significa Jesus e a Igreja nas suas vidas. Este concurso foi um ensaio para no futuro lançarmos um desafio para as crianças e jovens, para que através da poesia possam ler e meditar mais a Palavra de Deus».

Os poemas e os poetas vencedores deverão ser conhecidos na Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que este ano se celebra a 11 de Junho.

Marco Carvalho