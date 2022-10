SÃO LUCAS, EVANGELISTA, É CELEBRADO A 18 DE OUTUBRO

O Autor do Evangelho de todos nós

O autor do Terceiro Evangelho e dos Actos dos Apóstolos viveu no Século I da Era Cristã. O seu Evangelho é o mais longo dos quatro Evangelhos. Os seus escritos compõem cerca de ¼ do texto do Novo Testamento. A autoria é comprovada pelos Padres da Igreja primitiva, como São Jerónimo e Eusébio de Cesareia, mas não há mais evidências conclusivas, o que tem suscitado debates. Mas quase nada se sabe da sua biografia, embora a tradição indique que nasceu na Síria e que era discípulo de São Paulo (até à morte deste, em Roma, em 67), referindo-se a Lucas como seu ajudante. Nas suas obras infere-se esse acompanhamento a São Paulo, dedicando-se a ensinar e a pregar.

Lucas significa: “luminoso, iluminado”, a partir do Latim “luce” (luz), o que pode atestar a sua formação e capacidades literárias e de conhecimento. No Novo Testamento o nome Lucas é mencionado algumas vezes, com a Epístola de São Paulo aos Colossenses (cf. Col., 4, 14) a ele referir-se como “o querido médico” (ou “médico amado”). Daí que se pense que Lucas seria médico, além de discípulo de Paulo de Tarso, cuja saúde debilitada preocuparia o Evangelista. A tradição indica que foi desde sempre considerado como um homem santo. Seria ainda natural de Antioquia, na actual Turquia. Poderia também ter sido um judeu da diáspora, mas não se sabe. Alguns advogam mesmo que seria grego… Foi sim alguém que conviveu ou esteve próximo do grupo dos Doze Apóstolos, que terá recebido testemunhos dos mesmos, pelo menos, sobre a vida de Cristo. Lucas alega que não presenciou os acontecimentos narrados, mas teve deles o testemunho de quem esteve presente. Por isso, crê-se que os seus textos são de cerca do ano 70.

Escrevia de forma fluída e agradável, com estilo bonito e descritivo. Dante Alighieri mais tarde retrataria Lucas como “aquele que descreve a bondade de Cristo”. Muitos consideram o mais belo texto sobre Cristo, de facto, com um estilo literário fluído e de fácil leitura.

Como médico, seria muito compreensivo. São Lucas via as pessoas como elas são, metade fraqueza e metade boa vontade, tendo uma especial atenção e estima em relação às mulheres. Todas as mulheres que surgem nos seus escritos são gentis, com Lucas a narrar como Jesus sempre lhes mostrou grande apreço e compreensão.

O seu Evangelho, escrito originalmente em Grego, é também conhecido como “o Evangelho dos Pobres”, no qual aparece Jesus, a preferir sempre os mais pequenos, os doentes, os pobres e os pecadores arrependidos. É um Jesus terno e inclusivo, que corre ao encontro daqueles para quem a vida é mais difícil e angustiante. Outros referem que é “o Evangelho da Oração”, porque apresenta Jesus a orar em todos os grandes momentos da sua vida e insistindo continuamente na necessidade de orar sempre, de não se cansar de orar. Mas também lhe chamam de “Evangelho dos Pecadores”, porque apresenta Jesus infinitamente compreensivo com aqueles que foram vítimas das paixões humanas. São Lucas pretende afirmar que o amor de Deus não tem limites e não rejeita quem se quer arrepender e mudar de vida.

O seu Evangelho é o que narra os acontecimentos da infância de Jesus, inspirando os artistas na representação dessas cenas tão agradáveis em imagens. É também a narração mais completa e detalhada da Paixão e Morte de Jesus, provavelmente devido aos seus conhecimentos médicos.

Terá morrido, provavelmente, com 84 anos de idade, ou pelo menos no ano de 84, provavelmente na Beócia, na actual Grécia.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa