SACERDOTE E COMPOSITOR FALECEU AOS 87 ANOS, EM TAIWAN

Padre Anthony Lau foi antigo aluno do Seminário de São José

Sacerdote, especialista em Direito Canónico, mas sobretudo músico e compositor de renome. O padre Anthony Lau Chi Ming, que estudou no Seminário de São José, sob a égide do padre Guilherme Schmidt, morreu no início da passada semana. Tinha 87 anos de idade.

Antigo aluno do Seminário de São José, onde aprendeu música e composição musical, sob a orientação do padre Guilherme Schmidt, o monsenhor Anthony Lau faleceu a 4 de Novembro, em Taipé, aos 87 anos de idade. Nascido na vizinha província de Cantão, o sacerdote era especialista em música sacra, sendo – a par de Domingos Lam – um dos mais ilustres representes da geração que elevou, na segunda metade do Século XX, a música litúrgica composta em Macau a um patamar nunca antes alcançado.

Ao longo de um percurso sacerdotal de quase setenta anos, o padre Anthony Lau compôs mais de trezentas obras, a maior parte de natureza litúrgica ou sacra. Grande parte delas foram publicadas pela diocese de Hong Kong, cidade onde for ordenado padre, a 27 de Junho de 1964, depois de ter estudado durante mais de cinco anos em Macau.

«O padre Lau estudou no Seminário de São José entre 1951 e 1956. Durante esse período recebeu formação musical com o padre Guilherme Schmidt. Depois mudou-se para Hong Kong, onde acabou por ser ordenado sacerdote», lembrou Andrew Leung, actual director do Coro Diocesano de Macau, em declarações a’O CLARIM.

«Depois de ser ordenado, o padre Lau aprofundou os estudos em Direito Canónico, em Roma, e em 1967 começou a servir a arquidiocese de Taiwan. Estudou música sacra, também em Roma, entre 1971 e 1974, tendo alcançado o título de Maestro, conferido pelo Instituto Pontifício de Música Sacra. Compôs perto de quatrocentas peças de música sacra e muitos dos seus trabalhos podem ser encontrados nas igrejas desta região do planeta, no hinário a que recorremos todos os Domingos. Publicou ainda inúmeros artigos e livros em língua chinesa sobre história da música, Canto Gregoriano e ainda sobre vários outros tópicos relacionados com a teoria da música», acrescentou o também fundador e director musical do grupo Vox Antiqua, de Hong Kong.

Uma das obras mais significativas do padre Anthony Lau é uma recriação da “Ave Maria”, em que combina o cânone musical ocidental com evidentes detalhes da tradição musical chinesa. O coral Vox Antiqua recriou a composição há seis anos, num concerto que teve como palco a Sé Catedral de Macau.

«O seu estilo de composição é relativamente conservador: emprega técnicas tradicionais em contraponto e harmonia simples, com grande disciplina. O padre Lau recebeu formação na tradição musical ocidental, mas frequentemente adiciona elementos da música oriental às suas obras, permitindo assim que o Oriente e o Ocidente se conjuguem nas suas composições. Por exemplo, a “Ave Maria” tem por base a tradição musical chinesa, mas evolui, a meio da peça, para um estilo mais ocidental, através de camadas de suspensão que são frequentemente usadas na música antiga», explicou Andrew Leung.

O funeral do monsenhor Anthony Lau Chi Ming está agendado para amanhã, 16 de Novembro. O corpo do sacerdote será velado esta sexta-feira nas instalações da Universidade Católica de Fu Jen, em Taipé.

Marco Carvalho