QUEIMA DE RAMOS E FORMAÇÃO EM SÃO DOMINGOS

Quaresma inicia a 2 de Março

O Tempo da Quaresma tem início este ano a 2 de Março, terminando a 14 de Abril. Com o objectivo de celebrar este período litúrgico, os fiéis de Macau estão convidados a entregarem à Igreja «os ramos de palmeira que foram abençoados no ano passado, para serem queimados e as cinzas distribuídas na Quinta-feira de Cinzas», disse o padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, na missa em Português do passado Domingo.

Na mesma ocasião, o sacerdote anunciou que a habitual formação mensal, seguida de momento de adoração do Santíssimo Sacramento, realizada no último sábado de cada mês, na igreja de São Domingos, tem amanhã como tema “Como viver bem o Tempo da Quaresma”.

O padre Daniel Ribeiro lembrou que também amanhã «aqueles que desejarem conhecer os resultados da colecta e opiniões no âmbito do Sínodo dos Bispos, poderão participar numa reunião organizada para o efeito, na cave do Cartório da Sé, às 15:00 horas». A iniciativa termina às 16 horas e 30.

Entretanto, arrancou ontem a Novena de Nosso Senhor dos Passos, sendo celebrada missa todos os dias na igreja de Santo Agostinho, às 18:00 horas, inclusivamente ao Domingo.

Já no passado Domingo, a Igreja Católica celebrou outra festa litúrgica igualmente importante para os fiéis de língua portuguesa: o Dia dos Santos Francisco e Jacinta Marto. No final da missa em Português da Sé Catedral, o padre Daniel Ribeiro e a Assembleia de Fiéis rezaram a oração de Avé Maria «pelas nossas crianças, netos, filhos, alunos dos nossos Colégios e por todos as crianças que conhecemos».

Este fim-de-semana, a Igreja Católica celebra o 8.º Domingo do Tempo Comum (Ano C), debruçando-se sobre os males do “egoísmo”. Com o objectivo de combater o egoísmo e outras atitudes do Homem que apenas destroem os valores da Sociedade, após o final da missa em Português, as crianças da Catequese da Paróquia da Sé Catedral vão participar num momento de convívio com pais e catequistas, tendo como orientador espiritual o padre Daniel Ribeiro.

N.d.R.:Na página 4 da última edição d’O CLARIM, onde se lê: “videntes de Fátima, beatificados por São João Paulo II, a 13 de Maio de 2000; e beatificados por Francisco, a 13 de Maio de 2017” dever-se-ia ler: “videntes de Fátima, beatificados por São João Paulo II, a 13 de Maio de 2000; e canonizados por Francisco, a 13 de Maio de 2017”.

J.M.E.