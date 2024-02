QUARTA-FEIRA DE CINZAS: RAMOS DE 2023 PODEM SER ENTREGUES NA SÉ CATEDRAL

Chá e saudações chinesas oferecidas aos fiéis

Os fiéis católicos de Macau estão convidados a entregarem os ramos que receberam em 2023, no Domingo de Ramos, a fim de serem queimados. As cinzas provenientes da queima dos ramos serão impostas nas testas dos fiéis na Quarta-feira de Cinzas, a 14 de Fevereiro.

«A quem no ano passado recebeu ramos no Domingo de Ramos, e ainda os guarda em casa, que os entregue na sacristia ou no Cartório da Sé, situado em frente à catedral», pediu o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da Missa Dominical de 28 de Janeiro.

Segundo o vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa, «os ramos serão queimados, sendo essas as cinzas que os fiéis irão receber na Quarta-feira de Cinzas deste ano».

OFERTA DE CHÁ E SAUDAÇÕES CHINESAS – Após a celebração da Missa Dominical, os fiéis foram presenteados com um chá quente – servido pela comunidade chinesa da paróquia da Sé, em frente ao Paço Episcopal –, tendo ainda sido oferecidas pagelas com saudações em Chinês na entrada da catedral. As duas iniciativas tiveram como objectivo assinalar o início das comemorações do Ano Novo Chinês.

FORMAÇÃO E ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO – «Próximo sábado [amanhã], dia 3 de Fevereiro, haverá momento de formação e Adoração do Santíssimo Sacramento [na Sé Catedral]. Estão todos convidados», anunciou o padre Daniel.

J.M.E.