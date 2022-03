QUARESMA: VIA-SACRA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, NA SÉ CATEDRAL

Crianças alegram Primeiro Domingo

Desde o dia 2 de Março até 14 de Abril, período do Tempo da Quaresma deste ano, há Via-Sacra todas as sextas-feiras na igreja da Sé Catedral, às 17:00 horas, em Português, e às 19 horas e 30, em Chinês, anunciou o padre Daniel Ribeiro no final da missa do passado Domingo.

Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa lembrou que «no próximo Domingo [6 de Março – Primeiro Domingo da Quaresma]é celebrada a missa das crianças, como de costume às 11:00 horas, no salão do Colégio de São José [localizado nas traseiras do Paço Episcopal]». O horário das missas dominicais na igreja da Natividade de Nossa Senhora mantém-se inalterado.

Segundo o “site” da Província Portuguesa dos Dehonianos, neste Primeiro Domingo da Quaresma, a Igreja assinala “o começo da actividade pública de Jesus. Ele acabou de ser baptizado por João Baptista e recebeu o Espírito para a missão (Lc., 3,21-22). Agora, confronta-Se com uma proposta de actuação messiânica que pretende subverter a proposta do Pai”. Ou seja, os fiéis são confrontados com “uma página de catequese, cujo objectivo é ensinar-nos que Jesus, como nós, sentiu a mordedura das tentações. Ele também sentiu a tentação de prescindir de Deus e de seguir um caminho humano de êxitos, de aplausos, de poder e de riqueza; no entanto, Ele soube dizer não a todas essas propostas que O afastavam do plano do Pai” (ver Liturgia, página 10 desta edição).

J.M.E.