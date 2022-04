PROTOCOLO ASSINADO RECENTEMENTE COM O INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

USJ atribui bolsas a reclusos do Estabelecimento Prisional de Macau

A Universidade de São José e o Instituto de Acção Social assinaram recentemente um acordo de parceria tendo em vista a atribuição de bolsas de estudo e de mérito aos reclusos do Estabelecimento Prisional de Macau, inscritos no programa de “outreach” lançado pela instituição de Ensino Superior no final de 2018.

O programa de “outreach” da Universidade de São José (USJ) oferece à população prisional de Macau a possibilidade de frequentar, mesmo por detrás das grades, um bacharelato em Serviço Social. Desde que foi lançada, a iniciativa atraiu mais de uma dezena de interessados e agora a instituição de Ensino Superior quer tornar o programa ainda mais atractivo, com a atribuição de bolsas de estudo e de mérito a reclusos que se tenham notabilizado pelo desempenho académico ou, em contrapartida, não tenham meios para suportar os encargos financeiros do curso.

Os critérios de atribuição das bolsas ainda não estão completamente definidos e o número vai depender, em grande medida, da capacidade da Universidade de São José conseguir atrair mecenas que possam ajudar no seu financiamento, disse Helen Liu, a docente responsável pelo programa de “outreach” da USJ. «Vai depender da quantidade de donativos que conseguirmos angariar. Mas o nosso plano original é criar uma bolsa de mérito, tendo por base a “performance” académica dos alunos, e uma bolsa de estudo, destinada a reclusos com baixos rendimentos», explicou a professora da Faculdade de Ciências Sociais e Educação da USJ. «A USJ já exerce a sua responsabilidade social, ao baixar o valor das propinas para que os reclusos possam ter acesso ao Ensino Superior. Apesar de oferecermos um desconto significativo, alguns dos reclusos enfrentam dificuldades financeiras severas e não têm condições para pagar as propinas. Estamos a tentar encontrar doadores privados ou alguém na comunidade católica que possa ajudar a criar estas bolsas através de campanhas de mecenato», acrescentou.

O programa de “outreach” da Universidade de São José foi criado em 2009, sendo relançado com o actual formato em Dezembro de 2018. A iniciativa, que se divide por três fases, envolve mais de dez docentes da universidade católica do território.

As bolsas agora anunciadas, referiu Helen Liu, destinam-se a antigos reclusos que tenham completado a primeira fase do programa académico no Estabelecimento Prisional de Macau. «O nosso programa de “outreach” desenvolve-se ao longo de três fases. Na primeira fase, oferecemos aos reclusos aulas dentro da prisão. A segunda inicia-se quando eles saem da prisão. A primeira fase capacita-os para que possam terminar os estudos de bacharelato nas instalações da Universidade. Neste momento temos um aluno nestas condições. Estuda no terceiro ano», revelou a responsável, concluindo: «Eles evidenciam muita entrega nos estudos e estão verdadeiramente gratos por lhe oferecermos a possibilidade de frequentarem o Ensino Superior, mesmo estando na prisão…».

Marco Carvalho