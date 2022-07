PARTICIPAÇÃO DA DIOCESE NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE EM LISBOA AINDA EM DÚVIDA

Arranque das actividades de Verão adiado para Agosto

A Comissão Diocesana da Juventude ainda mantém a esperança de poder vir a promover o programa de actividades de Verão direccionadas para os mais novos, não obstante o aumento exponencial do número de pessoas infectadas por Covid-19. A informação foi avançada a’O CLARIMpor Tammy Chio, vice-supervisora do organismo. Por agora, a Comissão limitou-se a adiar o arranque das actividades para o mês de Agosto.

A responsável considera, ainda assim, que a organização do certame se revela cada vez mais improvável. «As actividades de Verão vão ser adiadas. Temos ainda esperança de as poder vir a organizar em Agosto. No entanto, dada a situação que se vive actualmente, isso prefigura-se cada vez mais improvável. Estamos a discutir todas as possibilidades com as crianças e com os jovens voluntários que se associam a esta iniciativa. Tencionamos anunciar uma decisão final assim que nos for possível», assegurou.

Há um ano, o programa de actividades de Verão da diocese de Macau decorreu entre 24 de Julho e 14 de Agosto, nas instalações da igreja de São José Operário. Este ano, a única igreja na zona da Areia Preta devia voltar a acolher a iniciativa a partir do final do corrente mês, confirmou o pároco Carlos Malásquez Quispe, numa entrevista recentemente concedida a’O CLARIM. O sacerdote peruano não se coibiu de qualificar o programa de actividades de Verão como uma das principais iniciativas pastorais que decorrem durante as férias da Catequese.

A iniciativa, que abrange anualmente cerca de uma centena de crianças, começa a ser preparada no início de Julho, com as entidades responsáveis pela Pastoral da Juventude a oferecerem formação a cerca de oitenta jovens voluntários. O pior surto de Covid-19 com que Macau se depara em quase dois anos e meio de pandemia trocou, no entanto, as voltas à Comissão Diocesana da Juventude, que não exclui a possibilidade de vir a recorrer a soluções alternativas caso as actividades de Verão tenham mesmo que ser canceladas. «Nos nossos planos estava a organização de sessões de formação de jovens voluntários no sábado e no Domingo, mas essas iniciativas tiveram que ser canceladas», adiantou Tammy Chio, acrescentado: «Estamos a discutir a possibilidade de poder vir a organizar alguns encontros virtuais direccionados para os jovens. É óbvio que não queremos cancelar as actividades, mas usamos as instalações da igreja de São José Operário e se as igrejas se mantiverem fechadas não há muito que possamos fazer».

A mesma incerteza que rodeia a organização do programa de actividades de Verão da diocese de Macau paira sobre a possibilidade da RAEM poder vir a estar representada na Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa no início de Agosto de 2023. O evento está ainda a mais de um ano de distância, mas a decisão de enviar uma delegação à capital portuguesa já deveria estar tomada, o que não se verifica. «No que diz respeito à Jornada Mundial da Juventude em 2023, se alguém for, terá que fazer quarentena depois de marcar presença no evento. É algo que tem que ser ainda discutido com mais profundidade», sublinhou Tammy Chio.

Marco Carvalho