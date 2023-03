PARÓQUIAS DE MACAU PREPARAM-SE PARA ACOLHER NOVOS CATÓLICOS

Duas centenas de catecúmenos baptizados na Vigília Pascal

Quase duzentos catecúmenos vão receber os sacramentos de iniciação à vida cristã no Sábado de Aleluia, nas cerimónias da Vigília Pascal a decorrerem nas diferentes paróquias de Macau. O número foi adiantado a’O CLARIMpelo padre João Lau, pároco de São Lázaro, onde a 8 de Abril vinte adultos irão receber os sacramentos do Baptismo, da Comunhão e da Confirmação.

Para 197 novos católicos a Vigília Pascal do Sábado Santo será o início de uma caminhada de fé que tem vindo a ser preparada no último ano. «Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja tem dedicada a Vigília Pascal à iniciação cristã. As pessoas que passaram pelo Catecumenato vão receber três sacramentos: o Baptismo, a Comunhão e a Confirmação. Este ano, em São Lázaro, vamos ter vinte pessoas. A estas acrescem, se não me engano, cinco crianças», revelou o padre João Lau, acrescentando: «Há anos em que há mais pessoas a ser baptizadas e outros em que há menos. Este ano vão ser baptizadas 197 pessoas adultas».

O pároco de São Lázaro está já a preparar um novo grupo de catecúmenos, numa iniciativa pioneira. O grupo deve receber os referidos sacramentos no próximo ano. «Este ano vou tomar uma iniciativa pioneira. Há famílias em que a mulher, os filhos e os netos são todos católicos. A única excepção é o patriarca da família. Vou criar uma catequese só para os pais, até porque é algo que acho importante. Convidei só homens, até porque há vários nesta posição e vou prepará-los para o próximo ano, para que possam ser baptizados na Páscoa de 2024», explicou o sacerdote a’O CLARIM. «Notei que há pessoas que acompanham a esposa à Igreja todos os fins-de-semana; algumas delas desde que namoravam, sem que se tenham baptizado. Alguns destes homens casaram-se, tiveram filhos e já são avôs. Vou organizar sessões de catequese para este tipo específico de pessoas. Comecei este ano com esta iniciativa na Quaresma e estava convicto que ia atrair quatro a cinco pessoas. Afinal, apareceram doze», sublinhou.

A paróquia de São Lázaro realizou no início da semana o retiro anual para paroquianos e acolhe todas as sextas-feiras, a meio da tarde, a tradicional Via Sacra. «Durante a Quaresma, como de costume, organizamos um retiro anual para os nossos paroquianos. Decorreu segunda, terça e quarta-feira, durante uma hora por dia, ao final da tarde. É um período sobretudo de reflexão, que atraiu à volta de oitenta pessoas». Também durante a Quaresma «todas as sextas-feiras, temos a Via Sacra, às três da tarde, aqui na igreja. A cerimónia é transmitida pela Rádio Voz de Maria. É algo que também se realiza todos os anos».

Para a noite de Quinta-feira Santa está reservada uma das mais significativas tradições locais, no que à vivência da Semana Santa diz respeito – o “chao tong”. «Em Macau há uma outra tradição. Não lhe sei dizer o nome em Português, mas em Chinês dizemos “chao tong”. Traduzido à letra quer dizer: “de uma igreja para outra igreja”. E o que é esta tradição? Na Quinta-feira Santa, até à meia-noite, as pessoas tentam visitar as diferentes igrejas de Macau para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Vão de uma igreja para a outra, e assim sucessivamente», explicou o padre Lau. «Fazem um périplo pela cidade. Eu não sei muito bem quando começou esta tradição, mas antigamente havia, inclusivamente, capelas abertas para isto. Por exemplo, a capela de Santa Rosa de Lima, a capela das Madres Carmelitas e a capela dos Salesianos, entre outras».

VIGÍLIA PASCAL EM PORTUGUÊS

Na paróquia da Sé Catedral a grande novidade é a organização, na igreja de São Domingos, das cerimónias da Vigília Pascal em língua portuguesa, ao fim de vários anos em que as diferentes comunidades celebraram ao mesmo tempo. «O bispo D. Stephen Lee vai presidir, na Sé Catedral, na Sexta-feira Santa, à cerimónia de Adoração da Santa Cruz» referiu a’O CLARIMo padre Daniel Ribeiro, SCJ. «Quanto ao Tríduo Pascal, na quinta-feira à noite há missa em Português e em Chinês. Na Sexta-feira Santa, o bispo conduz, em Português, a celebração de Adoração da Santa Cruz. D. Stephen Lee preside a esta cerimónia na Sé e, de seguida, a comunidade chinesa vai para a igreja de São Domingos», complementou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa. Mais: «no sábado, ao final de muitos anos, vamos ter a Vigília Pascal em Português, às nove horas da noite, na igreja de São Domingos, sendo que a comunidade chinesa permanece na Sé. No Domingo, a Eucaristia é celebrada no horário habitual. A única diferença é que vão ser baptizadas quatro crianças que se prepararam durante algum tempo na Catequese».

A fim de preparar os devotos para a Ressureição de Jesus Cristo, a pastoral de língua portuguesa da igreja da Sé organiza todas as sextas-feiras, a exemplo do que sucede em São Lázaro, a reconstituição da Via Sacra. Para Sexta-feira Santa e Sábado de Aleluia está previsto, como habitualmente, um retiro espiritual. «Todas as sextas-feiras, neste período da Quaresma, é realizada a Via Sacra às cinco horas da tarde. Todas as sextas-feiras, têm sido mais ou menos trinta as pessoas que participam na Via Sacra. Além disso, na Sexta-feira e no Sábado Santo, das nove e meia às doze e trinta, vai ser promovido um retiro espiritual de manhã, direccionado para a comunidade portuguesa. Este retiro está centrado no sofrimento, na morte e na Ressureição de Jesus. Está aberto a toda a comunidade e tem como objectivo fazer com que as pessoas se preparem bem para o período do Tríduo Pascal», concluiu o padre Daniel.

Marco Carvalho