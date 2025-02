PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL JÁ ESTÁ A RECOLHER OS RAMOS DE 2024 PARA A QUARTA-FEIRA DE CINZA

Jovens desafiados a continuarem na Igreja

A paróquia da Sé já iniciou o período de recolha dos ramos abençoados no Domingo de Ramos de 2024, para que sejam queimados e assim fiquem transformados em cinzas. Estas serão utilizadas na cerimónia da Imposição das Cinzas, a ter lugar na Quarta-feira de Cinzas, que este ano calha a 5 de Março.

«Durante esta semana, aqueles que ainda guardam os ramos que foram abençoados no Domingo de Ramos em 2024, poderão entregá-los na secretaria da paróquia da Sé [edifício do Cartório da Sé]», detalhou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da Missa Dominical de 16 de Fevereiro.

A bênção dos ramos é uma tradição universal da Igreja Católica, ocorrendo todos os anos também em Macau, nas nove paróquias da Diocese local. De um modo geral, os fiéis costumam responder à chamada dos párocos e dos vigários paroquiais e entregam os ramos (entretanto já secos), de modo a contribuírem para a celebração da Imposição das Cinzas na Quarta-feira de Cinzas.

PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NA EUCARISTIA DOMINICAL – Também no período reservado aos comunicados dirigidos à Assembleia de Fiéis, o padre Daniel exortou os presentes a continuarem a deslocar-se à igreja (da Sé Catedral, no caso em específico), tendo falado principalmente para os mais novos.

«Fico muito feliz quando vejo pessoas novas e vejo a igreja praticamente cheia. Aqueles que vieram pela primeira vez, sintam-se sempre muito bem-vindos; aos outros, peço que continuem a participar, que continuem presentes», disse, questionando de seguida: «Como eu sempre digo, a igreja é a nossa casa. E porque a igreja é a nossa casa? Pois bem, – continuou – a igreja é a nossa casa, porque é a casa de Deus! E sendo nós filhos de Deus, também somos proprietários desta casa».

A terminar, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa lançou um repto.

«De novo, desafio os mais jovens para que continuem a vir à igreja e a participarem na Missa. Como puderam observar, é com muito zelo e carinho que preparamos a Liturgia, desde as leituras até aos acólitos e ao coro. Convidem outros pessoas das comunidades macaense e portuguesa a virem à igreja – são duas comunidades de muita fé».

O padre Daniel ressalvou ainda que «embora muitas pessoas digam que gostam mais de assistir à Missa pela TDM ou através das redes sociais – insistem muitas vezes que se ouve melhor na televisão ou “online”, do que na igreja –, a verdade é que só o devem fazer se estiverem doentes ou a cuidar de alguém que se encontre doente, pois só presencialmente é que podem receber a Eucaristia [hóstia consagrada]».

J.M.E.