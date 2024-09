PADRES ADRIANO SERRO AGOSTINHO E BOSCO CHAN DIRIGIRAM AS PRIMEIRAS PALAVRAS AOS FIÉIS NA QUALIDADE DE SACERDOTES

«Juntos vamos construir uma comunidade de amor e serviço» Pe. Bosco Chan

Após serem ordenados padres, Adriano Serro Agostinho e Bosco Chan falaram pela primeira vez aos fiéis na qualidade de sacerdotes.

O padre Adriano começou por «agradecer a presença de todos, num momento tão importante a nível pessoal, para o padre Bosco e para a Diocese». O novo sacerdote realçou «o apoio dos pais» e restantes familiares, lembrando o quão especial é «a entrega de um filho a Deus», bem como toda a ajuda prestada pelo padre Bosco, no caminho que ambos trilharam em conjunto, e a dedicação de D. Stephen Lee e dos seus formadores.

A concluir, o padre Adriano pediu aos presentes que por ele «continuem a rezar», assim como «pelo padre Bosco, pela Diocese e pelas novas vocações». E que quaisquer críticas ao seu ministério lhe sejam dirigidas pessoalmente, para que possa cumprir da melhor forma a missão agora confiada.

Por sua vez, o padre Bosco Chan agradeceu igualmente a presença de todos os fiéis – enalteceu em especial os que se deslocaram de Hong Kong a Macau –, afirmando que «os crentes são o mais importante da Igreja».

Na mesma intervenção, o padre Bosco dirigiu algumas palavras de agradecimento, em Português, à comunidade de língua portuguesa: «– Hoje é um momento profundo na minha vida e também na vida do padre Adriano. Agradeço primeiro a Deus pelo Seu amor e por me ter trazido até aqui. Aos meus mentores, obrigado por nutrirem a minha fé e compreensão. Caro Clero, a vossa comunhão é uma fonte de força. Irmãos e irmãs, a vossa presença reflecte os nossos maravilhosos laços de amizade. O vosso apoio e orações significam muito. Juntos vamos construir uma comunidade de amor e serviço, reflectindo a luz de Cristo que penetra nas trevas e as dispersa, manifestando a Sua glória».

Após a Santa Missa, os novos padres ao serviço da Diocese participaram num lanche-convívio aberto à comunidade católica.

J.M.E.