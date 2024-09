INICIATIVA REPETE-SE ATÉ 6 DE OUTUBRO E COMEMORA DUPLA EFEMÉRIDE

Espectáculo de luz e som explora cultura católica de Macau

A partir de hoje e até 6 de Outubro, as instalações da Associação Católica Cultural de Macau vão iluminar-se com o primeiro espectáculo de luz e som de inspiração católica, criado e projectado no território. Concebido pelo artista local Jay Lei, a iniciativa comemora os 75 anos da fundação da República Popular da China e o 25.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM.

A Associação Católica Cultural de Macau (ACCM) inaugura a meio da tarde de hoje – se o tufão Yagi e as condições atmosféricas o permitirem – o espectáculo “Lumen Gentium: Uma Viagem Luminosa Imersiva pelo Património Cultural Católico de Macau”. A criação, da responsabilidade do artista local Jay Lei, é o primeiro espectáculo de luz e som de inspiração católica criado e exibido no território. Com a iniciativa, que conta com o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Governo da RAEM, a Associação Católica Cultural propõe-se assinalar uma dupla efeméride, o 25.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM e o 75.º Aniversário da Fundação da República Popular da China.

O conceito de “luz”, recorda a ACCM em comunicado, tem uma importância central para a Igreja Católica, que vê em Jesus Cristo “a luz de todas as nações”. O espectáculo de luz e som, que começa esta noite a ser exibido nas instalações da própria Associação Católica, na Rua Formosa, pede o nome emprestado à constituição dogmática “Lumen Gentium” (Luz dos Povos), documento que é unanimemente considerado como um dos textos mais importantes debatidos no âmbito do Concílio Vaticano II.

A perspectiva de Jesus Cristo como “luz do mundo”, como fonte de verdade e salvação, é um dos aspectos fundamentais que norteiam o trabalho desenvolvido por Jay Lei e que pode ser visto até 6 de Outubro no rés-do-chão das instalações da ACCM. “Deus deseja proclamar o Evangelho junto de todas as criaturas, tenta trazer a Luz de Cristo a todos os homens, uma luz que é brilhantemente visível no semblante com que a Igreja ilumina o mundo”, escreve a instituição, numa nota de Imprensa.

Através de efeitos visuais e sonoros ricos, projectados num espaço imersivo, Jay Lei trabalhou habilidosamente a luz e explorou a riquíssima história da Igreja Católica em Macau para apresentar, através de símbolos bem conhecidos, a realidade dos elementos que dão forma à secular cultura católica local. O espectáculo de luz “Lumen Gentium: Uma Viagem Luminosa Imersiva pelo Património Cultural Católico de Macau” quer fazer jus ao nome e proporcionar a residentes e visitantes um périplo inesquecível pelo património – tangível e intangível – de matriz católica de Macau.

M.C.