PADRE LAWRENCE LEW FOI NOMEADO PARA O CARGO EM 2019

Promotor Geral do Rosário da Ordem Dominicana esperado em Macau

O padre Lawrence Lew, Promotor Geral do Rosário para a Ordem Dominicana, vai estar em Macau na próxima semana. O sacerdote malaio chega ao território a 19 de Dezembro e durante quatro dias vai participar em actividades litúrgicas ou pastorais noutras tantas paróquias da diocese de Macau.

Nomeado em Outubro de 2019 para o cargo de Promotor Geral do Rosário, o padre Lawrence Lew vai orientar sessões devocionais sobre o poder do Rosário, dirigidas sobretudo às comunidades católicas de língua inglesa. A primeira decorre na quinta-feira, 19 de Dezembro, escassas horas depois do sacerdote dominicano aterrar em Macau. O pregador vai ter um breve encontro com a comunidade católica filipina radicada em Macau na igreja de Santo Agostinho, antes de proferir a homilia, na Eucaristia que se segue, agendada para as 21:00 horas.

Nascido numa família protestante, em Kuala Lumpur, na Malásia, Lawrence Lew frequentou uma escola católica em Singapura, cidade-Estado onde se converteu ao Catolicismo.

Durante o último ano na Universidade foi confrontado com o chamamento de Deus e ingressou na Ordem dos Pregadores. Depois de ser ordenado sacerdote, o padre Lew começou a explorar diferentes formas de devoção, acabando por desenvolver uma ligação profunda com o Rosário. A devoção, alicerçada no exemplo da Virgem Maria e nos mistérios de Cristo, dotou a sua própria viagem espiritual de sentido, e é essa experiência que o padre malaio pretende partilhar.

Depois do encontro com a comunidade filipina em Santo Agostinho, na tarde de 20 de Dezembro o padre Lew dirige uma palestra na igreja de São Domingos, em que vai abordar a relação entre a prática do Rosário e a Arte. A iniciativa é complementada por uma pequena procissão na zona envolvente, com início marcado para as 16 horas e 30.

Para 21 de Dezembro está porventura agendado o ponto alto da deslocação do responsável dominicano à RAEM. O Promotor Geral vai celebrar a Eucaristia do antepenúltimo dia de celebração do “Simbang Gabi” – a novena de missas com que os católicos filipinos se preparam para o Natal – na Sé Catedral. A cerimónia, precedida por uma palestra devocional, está agendada para as 20 horas e 30.

O quarto e último dia da visita estará centrado na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Para além de ser responsável pela homilia na Missa em Inglês, o padre Lew vai dirigir duas palestras. Na primeira, irá abordar a relação entre o Rosário e a Encarnação. E na segunda, vai procurar explicar de que forma a Arte Sacra complementa a recitação do Rosário.

M.C.