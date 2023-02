CAMPANHA PROLONGA-SE ATÉ MAIO

Cáritas angaria fundos para Turquia e Síria

A Cáritas de Macau procedeu, na passada quarta-feira, à abertura de contas em cinco instituições bancárias locais – Banco da China, Banco Delta Ásia, OCBC, Banco Luso Internacional e ICBC –, com o propósito de angariar donativos para apoiar as vítimas e os esforços de reconstrução das regiões da Turquia e do Norte da Síria que foram afectadas, na segunda-feira, por dois tremores de terra em larga escala.

A organização, secretariada por Paul Pun, respondeu desta forma ao apelo lançado pela Caritas Internationalis, que pediu às instituições associadas que se mobilizassem para apoiar as vítimas dos sismos na Turquia e na Síria. A abertura das contas bancárias é apenas um dos aspectos de uma campanha mais ampla de angariação de fundos, a qual prevê a colocação de caixas de recolha de donativos em lojas, escolas, restaurantes e agências bancárias, mais a realização, a médio prazo, de peditórios de rua. «O nosso objectivo é colocar estas caixas no maior número de locais que nos for possível. Neste momento, estão disponíveis na Biblioteca da Cáritas, na Escola São João de Brito, na loja de caridade “Good Fortune” e na “Delightful Kitchen”, a nossa cozinha social. Quando conseguirmos colocar estas caixas de recolhas de donativos noutros lugares, vamos colocar essa informação no nosso portal electrónico», explicou Paul Pun, em declarações a’O CLARIM.

A campanha de angariação de fundos em prol das populações afectadas pelos abalos sísmicos de segunda-feira estende-se por um período de três meses, ao longo dos quais a Cáritas pretende conduzir outras iniciativas. Uma das primeiras é a promoção de um bazar de vendas solidárias por parte dos alunos da Escola São João de Brito, instituição de ensino que integra o universo da Cáritas. «Algumas pessoas vão directamente às instalações da Cáritas entregar o seu donativo e nós estamos gratos pela sua generosidade. Mas temos de arranjar outras formas de apelar à solidariedade das pessoas. Na Escola São João de Brito vai ser promovido um bazar solidário de três dias. Todas as receitas angariadas com as vendas revertem para as populações que foram afectadas por estes abalos», adiantou Paul Pun. «Este processo vai estender-se por três meses e o montante angariado vai ser usado para apoiar os esforços de reconstrução. Em Macau, é provável que os donativos recolhidos não totalizem um volume muito significativo. Mas é, ainda assim, uma forma de mostrar que nos importamos com aqueles que mais necessitam. A ideia que tenho é que as pessoas de Macau são geralmente muito generosas no apoio às vítimas, desde que que alguém as incite a isso», defendeu.

Na calha, referiu Paul Pun, está ainda a organização, por parte de vários estabelecimentos de ensino do território, de uma marcha de caridade para angariação de donativos.

A diocese de Macau também se associa à campanha solidária conduzida pela Caritas. Os ofertórios das missas celebradas este Domingo (12 de Fevereiro) nas igrejas e centros de culto do território revertem integralmente para as vítimas. O montante arrecadado será entregue à Cáritas que posteriormente o deverá canalizar para a Caritas Internationalis.

M.C.