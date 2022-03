ORGANIZAÇÃO ABRIU CONTAS SOLIDÁRIAS EM VÁRIAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Cáritas lança campanha de ajuda a refugiados ucranianos

A Cáritas de Macau lançou uma campanha de angariação de fundos com o objectivo de apoiar as populações afectadas pelo conflito na Ucrânia. Os donativos têm como objectivo reforçar a capacidade de resposta da Cáritas na Ucrânia e nos países fronteiriços, nomeadamente na Polónia.

Os mais de três milhões e meio de refugiados ucranianos que fugiram do seu país desde o início da invasão russa, a 24 de Fevereiro, são os principais destinatários da iniciativa. A explicação foi avançada a’O CLARIMpor Paul Pun, secretário-geral da Cáritas. «A Cáritas apercebeu-se que a situação na Ucrânia é crítica. Os donativos que pudermos vir a obter serão enviados para os refugiados. Sabemos que está em curso um gigantesco esforço humanitário para fazer chegar apoio a estas pessoas. Esse esforço humanitário foi essencial ao longo do último mês. Tendo noção das necessidades com que estas pessoas se vão deparar, decidimos lançar uma campanha de angariação de fundos», adiantou, acrescentando: «Dois dias depois do início da guerra colocámos uma mensagem no portal electrónico da Cáritas de Macau. Contactámos os bancos e abrimos contas bancárias para que as pessoas possam fazer os seus donativos. O propósito é de ajudar a suavizar o sofrimento do povo ucraniano».

A exemplo do que sucedeu em outras campanhas similares, para apoiar refugiados sírios e afegãos, a verba arrecadada será canalizada para a Cáritas Internacional, que a deverá distribuir pela Cáritas ucraniana e pela Cáritas polaca. «Neste momento, a Cáritas tem representações na Ucrânia e na Polónia. A maior parte dos refugiados estão na Polónia. O montante será transferido para a Cáritas Internacional, que irá entregar a maior parte do dinheiro, parece-me, à Cáritas da Polónia. Actualmente há muitíssimos refugiados na Polónia. Já são mais de três milhões», lembrou Paul Pun.

A Cáritas local disponibiliza várias contas bancárias em instituições como o Banco da China, o Banco Industrial e Comercial da China ou o OCBC Wing Hang. Mais informações relativas à campanha estão disponíveis no portal electrónico da organização, através do endereço https://www.caritas.org.mo/donation.

As contas bancárias deverão permanecer abertas por tempo indefinido, dada a natureza e a magnitude do crise humanitária espoletada pelo conflito no Leste Europeu. «As contas vão manter-se activas, mesmo que um cessar-fogo seja declarado. Mesmo que isso aconteça, as pessoas vão continuar a necessitar de ajuda. Acredito que este esforço se vai prolongar ao longo de todo o ano», admitiu Paul Pun, concluindo: «É mais do que uma resposta a um apelo de emergência. Quando a Cáritas ou outras organizações fazem um apelo de emergência, normalmente essa situação não se prolonga para sempre. Mas, infelizmente, o número de pessoas afectadas é tão grande que precisam de todo o apoio que possam obter de dadores e de organizações de solidariedade de todo o mundo. Em Macau, esperamos poder angariar alguns donativos para ajudar estas pessoas. Esperamos conseguir fazer chegar ajuda e apoio a quem mais necessita».

Marco Carvalho