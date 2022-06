ONZE JOVENS E ADULTOS RECEBERAM O SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO

Primeira Sé de Macau voltou a cantar os parabéns

Foi a primeira Sé Catedral de Macau, aquando da fundação da nossa diocese, e ainda hoje é para os antigos habitantes do Bairro de São Lázaro a “igreja dos portugueses”. De acordo com o Directório Católico de Macau, a igreja de São Lázaro, ou de Nossa Senhora da Esperança, foi construída por volta de 1568, ou seja, há 454 anos.

No passado dia 29 de Maio, foi celebrada uma missa especial por ocasião da Festa da Paróquia de São Lázaro, que contou com a participação de cerca de duas centenas de fiéis, disse a’O CLARIMo vigário paroquial, padre Edgar Passaporte, SSP. A Eucaristia foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee e concelebrada pelos padres João Lau (pároco), Edgar Passaporte e Francis Hung, superintendente do Colégio Yuet Wah.

Durante a Missa, o bispo D. Stephen Lee administrou o Sacramento da Confirmação (Crisma) a onze jovens e adultos da paróquia de São Lázaro – alguns deles alunos do Colégio Yuet Wah –, que desta forma reforçaram o seu caminho de fé.

Após a Eucaristia, a maioria dos fiéis reuniu nas instalações do Colégio de São José localizadas nas traseiras da igreja, para um almoço de confraternização.

J.M.E.