NOVA EXIBIÇÃO AGENDADA PARA 9 DE NOVEMBRO

Cineteatro de Macau é palco de musical sobre São José Freinademetz

A gravação de um musical que aborda a vida e o legado espiritual do primeiro santo a desenvolver trabalho pastoral em Hong Kong vai voltar a ser exibida a 9 de Novembro, no Cineteatro de Macau, depois da Cinemateca Paixão ter servido de palco, no último Domingo, à primeira projecção no território de “São José Freinademetz: O primeiro santo que serviu em Hong Kong”.

A informação foi avançada a’O CLARIMpelo padre Joseph Tan, de quem partiu a ideia de criar um musical inspirado na vida de Freinademetz. O missionário austríaco da Sociedade do Verbo Divino, que faleceu na China em 1908, vítima de tifo, defendia que “o amor é a única linguagem que todos entendem”.

O legado espiritual de São José Freinademetz e o trabalho que desenvolveu entre os pobres e oprimidos, tanto em Hong Kong, onde permaneceu durante dois anos, como na província continental de Shandong, tiveram uma influência preponderante no percurso de vida de Joseph Tan. O sacerdote chinês juntou-se à Sociedade do Verbo Divino depois de ter lido uma pequena biografia do missionário tirolês, canonizado a 5 de Outubro de 2003 pelo Papa João Paulo II. «Estava num seminário diocesano e conheci um padre alemão da Sociedade do Verbo Divino. Este padre deu-me um pequeno livro, intitulado “Um Pioneiro para o Reino de Deus”. Era uma simples biografia de José Freinademetz. De certo modo, é este livro que está na origem do musical», explicou o padre Joseph Tan, tendo acrescentado: «José Freinademetz foi um grande missionário. Amava a missão de que foi incumbido, o povo a quem servia e mostrou-se sempre disposto a morrer pelas pessoas que servia. A vida dele teve um impacto muito profundo em mim. Juntei-me à Sociedade do Verbo Divino por causa dele».

A devoção do padre Joseph Tan por São José Freinademetz foi ao ponto de o sacerdote chinês ter baptizado o único grupo de católicos de expressão mandarínica de Hong Kong com o nome do missionário. Foi, de resto, no seio da “Saint Joseph Freinademetz Mandarin Community” que surgiu a ideia de produzir um musical que pudesse dar a conhecer o legado do santo tirolês aos católicos da vizinha Região Administrativa Especial. «Estávamos convencidos que poderia ser uma boa forma de contar a história de vida de São José Freinademetz. Durante muitos anos foram muitos os que me perguntaram: “Chamou a comunidade de São José Freinademetz. Mas quem é ele? O que é que ele fez? Como é que ele viveu a sua vida?”. Pareceu-nos que o musical poderia ser uma boa forma de responder a todas estas questões», referiu.

A gravação do musical, que foi colocada à disposição da Sociedade do Verbo Divino para propósitos de evangelização, está disponível na Internet com legendas em quase duas dezenas de línguas, entre as quais Português.

Galardoado em vários festivais internacionais, “São José Freinademetz: O primeiro santo quer serviu em Hong Kong” vai voltar a ser exibido no Cineteatro de Macau a 9 de Novembro, em sessão agendada para as 16:00 horas.

Marco Carvalho