MISSA PELAS ALMAS DOS BISPOS, SACERDOTES E BENFEITORES FALECIDOS CELEBRADA A 19 DE NOVEMBRO

Por quem nos serviu

Pelas almas dos bispos, sacerdotes e benfeitores falecidos irá ser celebrada uma missa no próximo dia 19 de Novembro, às 15:00 horas, na capela do Cemitério de São Miguel Arcanjo, foi comunicado aos fiéis nas missas dominicais do passado dia 6 de Novembro. Entre outros santos, a 19 de Novembro a Igreja Católica celebra São Roque González de Santa Cruz, SJ, e companheiros mártires, missionários no Brasil.

JORNADA DE ORAÇÃO –Termina hoje a jornada de oração pelas Almas do Purgatório, que tem vindo a decorrer na capela do Cemitério de São Miguel Arcanjo desde 1 de Novembro. O momento de oração realiza-se pelas 10 horas e 15, havendo celebração de Missa às 11 horas e 30.

ESPIRITUALIDADE COM OS IDOSOS –Todos os idosos com mais de setenta anos de idade estão convidados a participarem num momento de espiritualidade, a 17 de Novembro, no Cartório da Sé. A iniciativa decorre entre as 15:00 horas e as 17 horas e 30. A entrada é livre.

RETIRO EM COLOANE –O retiro anual da paróquia da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa está agendado para os dias 18, 19 e 20 de Novembro, na Vila de São José, em Coloane. As inscrições estão abertas, devendo os interessados deslocar-se ao Cartório da Sé para proceder ao registo.

