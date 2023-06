MISSA DE ACÇÃO DE GRAÇAS NA IGREJA DE SÃO DOMINGOS

Festa de São João assinalada em Macau e na Diáspora

Sem arraial, mas com devoção e memória. O Instituto Internacional de Macau associou-se a entidades locais e da diáspora para assinalar a Festa do padroeiro da cidade. Para 24 de Junho, são várias as iniciativas previstas.

A igreja de São Domingos acolhe a 24 de Junho uma Missa de Acção de Graças em honra do primeiro padroeiro de Macau. Agendada para as 17 horas e 30 e celebrada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, a Eucaristia encerra o programa de comemorações do Dia da Cidade, promovido pelo Instituto Internacional de Macau (IIM) em parceria com várias instituições de Macau e da diáspora macaense.

«A Missa de Acção de Graças é uma iniciativa que remonta ao período da Administração Portuguesa, quando o então Leal Senado promovia uma missa na Sé Catedral. Creio também que noutros tempos terá sido celebrada uma missa campal e que havia uma procissão no Largo do Senado. Talvez uma iniciativa idêntica possa voltar a ser realizada no futuro. É algo que pode contribuir para a valorização cultural e identitária do território», defendeu António Monteiro, em declarações a’O CLARIM. «Esta missa é importante porque no fundo homenageia todos aqueles que defenderam Macau perante a ameaça de invasores estrangeiros, neste caso, das forças holandesas que tentaram invadir Macau em 1622. É certo que o dia 24 de Junho se interliga com o Dia de São João Baptista. Teria sido muito diferente se os holandeses tivessem conquistado Macau, mesmo em termos da religião dominante», acrescentou o secretário-geral do IIM.

Na RAEM, a celebração religiosa é antecedida por uma mesa redonda que vai debater os contornos e a importância da chamada “Batalha de Macau”, conflito bélico travado entre a guarnição portuguesa de Macau e forças invasoras holandesas. A iniciativa, que decorre nas instalações do IIM, no NAPE, tem como oradores convidados a investigadora Agnes Lam, directora do Centro de Estudos da Universidade de Macau; Sit Kai Sin, director do Museu Marítimo; Matias Lao Hong Pong, presidente da Associação dos Embaixadores do Património de Macau; e ainda André Ritchie, presidente da Direcção da Associação Halftone.

A par do debate, o IIM vai projectar trabalhos audiovisuais alusivos ao tema, com o testemunho de individualidades como Jorge Rangel, Stuart Braga, Henry D’Assumpção ou Maria Roliz, do Club Lusitano da Califórnia.

Entre as entidades que colaboram com o IIM estão a Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco, a Associação dos Jovens Macaenses, a Casa de Portugal em Macau e a Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Circuito da Guia, que vai promover, a partir das 9 horas e 30 da manhã, um passeio de motos pela cidade. O pelotão larga junto do Edifício do Grande Prémio de Macau, constituindo um tributo ao Circuito da Guia, que este ano completa setenta anos.

Entretanto, a Casa de Portugal em Macau vai disponibilizar um folheto trilíngue sobre os acontecimentos de 24 de Junho de 1622. O pequeno opúsculo irá estar disponível na Casa de Vidro, na Praça do Tap Seac, instalações que vão acolher outros eventos relacionados com a data.

O Dia da Cidade e a Festa de São João Baptista serão também assinalados um pouco por todo o mundo, onde quer que haja macaenses, começando pela Austrália já este Domingo. Em Hong Kong, as comemorações estão agendadas para 23 de Junho, no Club Lusitano. Em Lisboa, nos Estados Unidos e no Canadá, para além de um convívio entre os membros da comunidade, o Dia da Cidade será assinalado também com a celebração de missas de Acção de Graças.