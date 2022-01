MACAU JOCKEY CLUB (MJC) MANTÉM APOIOS SOCIAIS EM 2022

A galope contra a pandemia

O Macau Jockey Club (MJC) – Companhia de Corridas de Cavalos de Macau S.A. – vem mantendo a sua actividade com 400 cavalos de corrida e 14 jockeys de várias nacionalidades. Estes números estão hoje muito longe dos registados antes do surgimento da Covid-19, numa época em que o Macau Jockey Club contava, por exemplo, com cerca de 1.600 cavalos de corrida.

Apesar da Covid-19 ter feito diminuir significativamente o número total de apostas em 2020 e 2021, o Macau Jockey Club continua a ser procurado pelos apostadores locais, para o que muito tem contribuído a transmissão televisiva das corridas, principalmente das taças e troféus especiais.

“Antes também transmitíamos para a Malásia, Singapura, Austrália e, online, para Inglaterra. É todo um mercado de apostadores que se perdeu. Agora só contamos praticamente com os apostadores de Macau e de Hong Kong”, explicou o gestor do Departamento de Audiovisual do Macau Jockey Club, Nuno Fernandes, frisando que no dia 5 de Fevereiro disputa-se a taça que marca o início do Ano Novo Lunar. No evento irá estar presente o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, ou um seu representante, e a presidente do Conselho de Administração do Macau Jockey Club, Angela Leong, ou também um seu representante.

NOVOS PROJECTOS

Com o objectivo de revitalizar o Macau Jockey Club estão a ser remodeladas algumas infraestruturas de apoio, nomeadamente as instalações reservadas aos sócios. No entender dos responsáveis do MCJ, é vital captar mais público e apostadores, pelo que está a ser equacionada a realização de eventos equidesportivos e sociais, inspirados nas afamadas corridas de Ascot, em Inglaterra.

Assegurar o bem-estar dos cavalos e garantir boas condições de trabalho a jockeys, treinadores, veterinários e tratadores é factor primordial para o sucesso da actividade do Macau Jockey Club, razão pela qual algumas cavalariças foram remodeladas e os seus equipamentos substituídos.

“Há cavalariças que estão pintadas de verde e outras de cor-de-rosa. As cavalariças verdes não estão a ser utilizadas; as cavalariças cor-de-rosa foram remodeladas recentemente e albergam os nossos cavalos. Estas estão equipadas com novos sistemas de ar-condicionado e iluminação”, referiu o gestor Nuno Fernandes.

A mais recente aquisição do Macau Jockey Club é um écran LED, com as dimensões de 80 metros de largura e 8 metros de altura, um dos maiores do mundo no sector das corridas de cavalos.

ACÇÃO SOCIAL

Em 2022, o Macau Jockey Club irá voltar a participar na “Marcha de Caridade Para Um Milhão”, organizada pelo Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun, e atribuir Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Secundário e do Ensino Superior.

Devido à Covid-19, a Taça da Caridade continuará suspensa até ao aligeirar das medidas transfronteiriças de combate e prevenção da pandemia.

“A Taça da Caridade tem como objectivo a recolha de fundos destinados a auxiliar os mais necessitados. Acontece que a maioria dos patrocinadores da Taça da Caridade vive em Hong Kong e actualmente não é fácil deslocarem-se a Macau”, disse Nuno Fernandes.

A mais recente tarde de corridas no Hipódromo da Taipa teve lugar a 15 de Janeiro. Foram realizadas as habituais 6 corridas do dia, para entusiasmo dos espectadores e apostadores que se encontravam nas áreas reservadas ao público em geral, aos sócios e equipas.

A próxima ronda está agendada para a tarde do dia 22 de Janeiro.

INFORMAÇÕES

Email: www.mcj.mo

Macau: +853 2882 0868

Hong Kong: + 852 800 967 822